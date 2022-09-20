Пульмонолог Абакумов заявил, что вылечить герпес невозможно

Сезонное похолодание сопровождается у ряда людей появлением двух неприятных болячек – герпеса и ячменя. Обычно, они появляются при снижении иммунитета, говорит врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов. По словам специалиста, одно из этих заболеваний можно вылечить, а избавиться от второго навсегда - невозможно.

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Так, при появлении ячменя, который сопровождается краснотой, гноем и зудом, достаточно подождать какое-то время, и болезнь пройдет сама. Но если симптомы не проходят на протяжении двух дней, лучше обратиться к врачу, не занимаясь самолечением.

Что касается герпеса, тут все гораздо сложнее, говорит Абакумов. Если «простуда» появилась хотя бы раз, вылечить ее насовсем уже не получится.

Пульмонолог назвал три варианта развития событий при появлении герпеса. В первом случае герпес пройдет самостоятельно через две недели. Во втором – к болячке может присоединиться бактерия, тогда для лечения потребуются антибиотики.