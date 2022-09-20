К каким врачам россияне не обратятся по интернету

Во время пандемии многие активно заговорили о телемедицине, или дистанционной медицине. По сути, она подразумевает онлайн-консультации с доктором. И, как показывают исследования, иногда точность диагностики по «зуму» может быть не хуже, чем в кабинете. «Дом.ру» провёл опрос и выяснил, как россияне относятся к таким новшествам.
Опрошенные рассказали, что никогда не обратятся по интернету к кардиологу, гинекологу и урологу. То есть россияне не готовы обсуждать с доктором по интернету проблемы с сердечно-сосудистой системой (36%), беременность и роды/контрацепцию (34%), проблемы с почками и мочеиспусканием (24%).
49% респондентов пояснили, что скептически относятся к телемедицине потому, что «врач не может обследовать пациента в реальности, и это может снизить качество медицинской помощи». 47% опрошенных россиян, однако, всё равно хотели бы попробовать дистанционные консультации. Больше всего они готовы обсуждать с врачами в интернете психологические проблемы (23%).