К каким врачам россияне не обратятся по интернету

Во время пандемии многие активно заговорили о телемедицине, или дистанционной медицине. По сути, она подразумевает онлайн-консультации с доктором. И, как показывают исследования, иногда точность диагностики по «зуму» может быть не хуже, чем в кабинете. «Дом.ру» провёл опрос и выяснил, как россияне относятся к таким новшествам.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Опрошенные рассказали, что никогда не обратятся по интернету к кардиологу, гинекологу и урологу. То есть россияне не готовы обсуждать с доктором по интернету проблемы с сердечно-сосудистой системой (36%), беременность и роды/контрацепцию (34%), проблемы с почками и мочеиспусканием (24%).