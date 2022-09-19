Врач-офтальмолог рассказала о причинах покраснения глаз

Покраснение глаз – довольно частая проблема, но иногда оно может говорить о проблемах со здоровьем. Infox.ru со ссылкой на mirnov.ru объяснил, почему глаза краснеют и насколько это опасно.
Серьезно воспринимать покраснение глаз нужно тогда, когда оно становится частым или постоянным. В этом случае причиной покраснения белков глаз является уже не недосып и усталость.
Иногда покраснение возникает как свидетельство тревоги и стресса. Врач-офтальмолог Татьяна Шилова объяснила, что так называемые субконъюнктивальные кровоизлияния могут также говорить о развитии серьезных недугов в организме, таких как, например, гипертония, диабет и атеросклероз. В этом случае нужно обязательно посоветоваться с врачом и пройти обследование. При отсутствии серьезных симптомов, болезнь в зародыше будет легче вылечить.