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2 часа назад

Врач-офтальмолог рассказала о причинах покраснения глаз

Нижегородская правда

Покраснение глаз – довольно частая проблема, но иногда оно может говорить о проблемах со здоровьем. Infox.ru со ссылкой на mirnov.ru объяснил, почему глаза краснеют и насколько это опасно.

Врач-офтальмолог рассказала о причинах покраснения глаз
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

Серьезно воспринимать покраснение глаз нужно тогда, когда оно становится частым или постоянным. В этом случае причиной покраснения белков глаз является уже не недосып и усталость.

Иногда покраснение возникает как свидетельство тревоги и стресса. Врач-офтальмолог Татьяна Шилова объяснила, что так называемые субконъюнктивальные кровоизлияния могут также говорить о развитии серьезных недугов в организме, таких как, например, гипертония, диабет и атеросклероз. В этом случае нужно обязательно посоветоваться с врачом и пройти обследование. При отсутствии серьезных симптомов, болезнь в зародыше будет легче вылечить.

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