Три вопроса доктору: о санаториях, ишемии сердца и щитовидной железе

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса о пользе лечения в санаториях, первой помощи при приступе ишемии сердца и узлах в щитовидной железе.
На самом деле под любые задачи, болезни или патологии может быть составлена индивидуальная программа реабилитации, которая включает разные курсы. Здесь нельзя говорить о том, что 10 дней - это крайне мало, и никакого эффекта не будет, безусловно, можно составить курс так, что и 5 дней, и 7 дней окажутся эффективными. Это включение внутривенно-капельного лечения, физиотерапевтического лечения, клиническое диетологии, лечебного массажа. 10 дней такого комплексного подхода гораздо более эффективны, нежели вообще отсутствие реабилитации и лечения. Поэтому 10 дней могут быть эффективны с точки зрения восстановления пациента и его реабилитации.
Как оказать первую помощь при приступе ишемии сердца?
Приступ может начаться в любой момент: в пешем пути, во время управления автомобилем, дома, на работе или на улице, сказал врач Максим Елисеев. Если вы оказались рядом, необходимо постараться отстранить, отгородить человека от среды, в которой он находится, чтобы он, пребывая в приступе, не навредил еще больше себе и другим людям.
Необходимо постараться уложить человека на горизонтальную поверхность или посадить хотя бы. Физическая активность должна быть минимальна. Затем надо обеспечить человеку приток свежего воздуха, избавить от стесняющей дыхательные движения одежды. Если он остаётся в речевом контакте, важно уточнить, использует ли он во время приступа какие-либо лекарственные средства, и помочь ему, если они есть, воспользоваться. После чего необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи. До ее приезда надо остаться рядом с человеком, чтобы помочь рассказать, как и при каких обстоятельствах все произошло. Возможно, понадобится ваша физическая помощь, а для этого лучше сразу привлечь ещё людей в процессе ожидания приезда врачей. Если есть возможность, измерьте человеку артериальное давление.
Почему появляются узлы в щитовидной железе и чем они опасны?
Как рассказала врач-эндокринолог "СМ-Клиники" Оксана Михалева, узлы в щитовидной железе встречаются почти у 50% людей старшей возрастной группы. При этом, чем старше возраст, тем чаще у людей находят узловые образования. По словам медика, чаще всего эти образования являются доброкачественными и только менее 1% из них может быть злокачественным.
Причины появления узлов до конца неизвестны. Считается, что основная причина – это хронический йодный дефицит, который имеется на территории всей нашей страны. Многолетний дефицит йода приводит к процессам роста щитовидной железы и у некоторых людей к образованию узлов.
Такие узлы являются доброкачественными, но могут все же привести к некоторым неприятным ситуациям. Во-первых, у некоторых людей узлы могут быть довольно большими, что может приводить к деформации шеи, нарушению глотания и дыхания. Во-вторых, длительно существующие узлы могут перестать реагировать на контроль со стороны организма и начать самостоятельно вырабатывать большое количество гормонов, которое становится избыточным и приводит к тиреотоксикозу. И в том, и в другом случае требуется оперативное лечение. В остальных случаях узлы не опасны и лечения не требуют, только контроля со стороны врача 1 раз в год. Йод в этих случаях уже не назначают, так как узлы уже сформировались и не исчезнут, а йод может спровоцировать функциональную автономию узлов. Однако профилактическое поступление йода необходимо для профилактики образования новых узлов. Для этого назначается йодированная соль.
Эндокринолог отметила, что, как правило, узловые образования никак себя не проявляют, особенно, если они небольшие и не деформируют капсулу щитовидной железы. В таких случаях они могут являться случайной находкой при проведении обследования.
Симптомы могут появиться при больших узлах, обычно более 2-3 см в диаметре. Может быть дискомфорт при глотании, чувство инородного тела в области шеи, иногда пациент может сам увидеть у себя образование на шее.
Диагностика узловых образований представляет собой УЗИ-исследование и определение уровня гормонов щитовидной железы. В редких случаях может понадобиться компьютерная томография органов шеи для уточнения картины узлового зоба и исключения сдавления и смещения соседних с щитовидной железой структур шеи.
Как уже сказано, иногда узлы в щитовидной железе могут оказаться злокачественными. Для того, чтобы понять, с каким именно узлом мы имеем дело, в определенных случаях врач назначает специальное диагностическое исследование – тонкоигольную биопсию узла и при получении злокачественного результата направляет на оперативное лечение.
В заключение нужно сказать, что подавляющее большинство узлов щитовидной железы требуют лишь динамического наблюдения. Для профилактики же образования узлов необходимо всей семьей всегда при приготовлении пищи использовать йодированную соль. При появлении симптомов и жалоб всегда обращайтесь к врачу, который поможет вовремя выявить патологию, если она есть, и выбрать тактику ведения пациента.