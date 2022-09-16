Три вопроса доктору: о санаториях, ишемии сердца и щитовидной железе

Причины появления узлов до конца неизвестны. Считается, что основная причина – это хронический йодный дефицит, который имеется на территории всей нашей страны. Многолетний дефицит йода приводит к процессам роста щитовидной железы и у некоторых людей к образованию узлов.



Такие узлы являются доброкачественными, но могут все же привести к некоторым неприятным ситуациям. Во-первых, у некоторых людей узлы могут быть довольно большими, что может приводить к деформации шеи, нарушению глотания и дыхания. Во-вторых, длительно существующие узлы могут перестать реагировать на контроль со стороны организма и начать самостоятельно вырабатывать большое количество гормонов, которое становится избыточным и приводит к тиреотоксикозу. И в том, и в другом случае требуется оперативное лечение. В остальных случаях узлы не опасны и лечения не требуют, только контроля со стороны врача 1 раз в год. Йод в этих случаях уже не назначают, так как узлы уже сформировались и не исчезнут, а йод может спровоцировать функциональную автономию узлов. Однако профилактическое поступление йода необходимо для профилактики образования новых узлов. Для этого назначается йодированная соль.

