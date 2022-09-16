Сомнолог объяснила связь храпа и потенции у мужчин

Осложненный храп (апноэ сна) может негативно сказаться на выработке тестостерона у мужчин. Об этом сообщила врач-психотерапевт, сомнолог Елена Колесниченко в разговоре с Общественной службой новостей.

Фото: m24.ru m24.ru

По словам эксперта, апноэ сна характеризуется нарушением структуры сна, в том числе остановками дыхания. Это приводит к ухудшению кровоснабжения всех органов, в том числе половых.

"Чем более тяжелая степень апноэ сна, тем более выражена эректильная дисфункция у мужчины", – объяснила сомнолог.

Она добавила, что апноэ часто встречается у мужчин с лишним весом. Ожирение также может оказать негативное влияние на способность достижения и поддержания эрекции. Колесниченко заключила, что некачественный сон может сделать людей раздражительными, агрессивными и вызвать апатию. Недостаток сна негативно влияет на концентрацию внимания и мышление человека.