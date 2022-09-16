Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+25° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
1 час назад

Сомнолог объяснила связь храпа и потенции у мужчин

Москва24иещё 1

Осложненный храп (апноэ сна) может негативно сказаться на выработке тестостерона у мужчин. Об этом сообщила врач-психотерапевт, сомнолог Елена Колесниченко в разговоре с Общественной службой новостей.

Сомнолог объяснила связь храпа и потенции у мужчин
Фото: m24.rum24.ru

По словам эксперта, апноэ сна характеризуется нарушением структуры сна, в том числе остановками дыхания. Это приводит к ухудшению кровоснабжения всех органов, в том числе половых.

"Чем более тяжелая степень апноэ сна, тем более выражена эректильная дисфункция у мужчины", – объяснила сомнолог.

Она добавила, что апноэ часто встречается у мужчин с лишним весом. Ожирение также может оказать негативное влияние на способность достижения и поддержания эрекции. Колесниченко заключила, что некачественный сон может сделать людей раздражительными, агрессивными и вызвать апатию. Недостаток сна негативно влияет на концентрацию внимания и мышление человека.

До этого врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о позитивном влиянии иван-чая на потенцию у мужчин. Она отметила, что данные подтверждает проведенный эксперимент. Исследователи заметили, что участников эксперимента улучшилось состояние предстательной железы. Биофлавоноиды укрепляют сосудистую стенку, а репродуктивная функция связана именно с сильными сосудами, добавила эксперт.

Болезни и лекарства,Елена Соломатина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители