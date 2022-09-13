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48 минут назад

Врачи выяснили, что для предотвращения деменции важно ходить с высокой скоростью

Газета.Ru

При ходьбе для улучшения здоровья важно не только количество шагов, но и скорость. Статья об этом опубликована в JAMA Neurology и JAMA Internal Medicine.

Врачи выяснили, что нужно для предотвращения деменции
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Традиционно считается, что для поддержания организма в порядке необходимо в день проходить по 10 тысяч шагов. Для отслеживания этого выпущены многие приложения на телефон и носимые гаджеты.

Ученые из Сиднейского университета под руководством Эммануэля Стаматакиса провели анализ анонимной базы данных жителей Великобритании, в которой хранятся данные о здоровье и образе жизни людей. Из нее ученые получили информацию о 78 тысячах людей от 40 до 79 лет. Специалисты сопоставили данные о ходьбе с, полученные с помощью гаджетов, с информацией о здоровье.

Выяснилось, что каждые две тысячи шагов в день коррелируют со снижением преждевременной смерти от любых причин на 8-11 процентов, вплоть до почти что десяти тысяч шагов, когда этот эффект выходит на плато. Аналогичная связь показана для сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. При прохождении около 3800 шагов в день риск развития деменции оказывается на 25 процентов ниже, а при 9800 шагах – на 50 процентов. Скорость ходьбы также коррелировала с падением этих рисков: чем быстрее в среднем двигался человек, тем меньшими были у него шансы и преждевременной смерти, и развития деменции, и других заболеваний.

Ранее биологи смогли зафиксировать, как глаз передает изображение мозгу.

Болезни и лекарства,Эммануэль Стаматакис,
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