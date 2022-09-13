Врачи оценили перспективы первой российской вакцины от ротавируса

— Она отражается как минимум на работе поджелудочной железы, провоцирует дисбактериоз и желчнокаменную болезнь. То есть у данного недуга бывает отложенный эффект. Не лучше ли вакцинироваться, чем переживать за малыша, который может похудеть у вас на 2–5 кг, лишиться накопленных питательных веществ в организме, — отметила врач в комментарии изданию «Подмосковье сегодня».