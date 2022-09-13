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1 час назад

Врачи оценили перспективы первой российской вакцины от ротавируса

Вечерняя Москва

Первая российская вакцина от ротавируса появится в поликлиниках в 2023 году. Подмосковные врачи оценили необходимость и эффективность данной вакцины.

Врачи оценили перспективы первой российской вакцины от ротавируса
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Как отметила педиатр Виктория Антонова, до трех лет практически каждый ребенок успевает переболеть ротавирусом не менее двух раз. Многие переносят заболевание довольно тяжело, возможны различные негативные последствия для организма.

— Она отражается как минимум на работе поджелудочной железы, провоцирует дисбактериоз и желчнокаменную болезнь. То есть у данного недуга бывает отложенный эффект. Не лучше ли вакцинироваться, чем переживать за малыша, который может похудеть у вас на 2–5 кг, лишиться накопленных питательных веществ в организме, — отметила врач в комментарии изданию «Подмосковье сегодня».

Вирусолог Феликс Ершов добавил, что данные доклинических и клинических исследований скоро будут подтверждены врачебной практикой, тогда будет возможно оценить реальную эффективность новой российской вакцины.

11 сентября стало известно, что специалисты Ростовского НИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора создали первую в России вакцину от ротавируса, передает ФАН.

Ротавирус — достаточно распространенное инфекционное заболевание, которое очень быстро обезвоживает человеческий организм. В первую очередь человеку необходимо следить за гигиеной. Такое мнение «Вечерней Москве» высказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Болезни и лекарства,Роспотребнадзор,
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