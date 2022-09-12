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2 часа назад

Учёные: из-за неправильной чистки зубов повышается риск развития рака печени

Ferra.ru

Многим из нас с раннего детства говорят, что чистить зубы нужно два раза в день. Оказалось, что у соблюдения этого правила есть важное преимущество: оно защищает от рака печени.

Учёные: из-за неправильной чистки зубов повышается риск развития рака печени
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В исследовании, проведённом командой учёных из Королевского университета Белфаста, говорится, что при плохой гигиене полости рта сильно повышается риск развития рака печени. Результаты этого исследования были опубликованы в научном издании United European Gastroenterology.

В ходе исследования специалисты провели анализ более чем 469 тысяч человек. Все участники проживали в Великобритании. Оказалось, что за 6-летний период 4069 человек столкнулись с раком желудочно-кишечного тракта (из видов этого рака выделяют в том числе рак печени), а плохое состояние полости рта было у 13 % участников.

По словам учёных, среди тех, у кого были заболевания полости рта, оказалось больше молодых участников женского пола, которые жили в неблагополучных районах. В среднем эти люди употребляли меньше двух порций овощей и фруктов в день.

Кроме того, из-за плохой гигиены полости рта у человека повышается риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, а также инсульта.

Существует бактерия, которая образуется в полости рта человека, - Fusobacterium nucleatum. При этом не ясно, какую роль она играет в развитии рака печени. Поэтому нужно будет провести дополнительные исследования, чтобы понять, какова связь между раком печени и микробиомом (составом бактерий в кишечнике).

Также известно, что люди, у которых состояние полости рта плохое (например, нет каких-то зубов), с большей вероятностью станут есть более мягкую и менее питательную пищу. Это тоже может повысить вероятность развития рака печени.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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