Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+27° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
1 час назад

Диетолог назвала болезни, симптомом которых является повышенный аппетит

Свободная прессаиещё 1

Врач-диетолог Наталья Круглова назвала болезни, симптомом которых является повышенный аппетит.

Болезни, симптомом которых является повышенный аппетит
Фото: Свободная прессаСвободная пресса

По словам специалиста, полифагия может быть не только последствием стресса, но и наличием серьёзных недугов, передаёт Общественная служба новостей.

Как считает доктор, постоянная тяга к еде может свидетельствовать о проблемах щитовидной железы, так как при гипертиреозном состоянии этот орган вырабатывает излишки гормонов, из-за чего человек может испытывать сильное чувство голода.

Также Круглова отметила, что высокий аппетит часто является признаком диабета.

«Дело в том, что из-за диабета организм не может преобразовать пищу в энергию, а недостаток энергии провоцирует чувство голода», – пояснила диетолог.

Также причиной полифагии является повышенный уровень кислотности в желудке при хроническом гастрите.

«Помимо этого, приступы голода могут быть связаны с булимией, а также указывают на то, что человек не контролирует свои пищевые привычки», – резюмировала Круглова.

Болезни и лекарства,Наталья Круглова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители