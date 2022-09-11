Врач-диетолог Наталья Круглова назвала болезни, симптомом которых является повышенный аппетит.

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По словам специалиста, полифагия может быть не только последствием стресса, но и наличием серьёзных недугов, передаёт Общественная служба новостей.

Как считает доктор, постоянная тяга к еде может свидетельствовать о проблемах щитовидной железы, так как при гипертиреозном состоянии этот орган вырабатывает излишки гормонов, из-за чего человек может испытывать сильное чувство голода.

Также Круглова отметила, что высокий аппетит часто является признаком диабета.

«Дело в том, что из-за диабета организм не может преобразовать пищу в энергию, а недостаток энергии провоцирует чувство голода», – пояснила диетолог.

Также причиной полифагии является повышенный уровень кислотности в желудке при хроническом гастрите.