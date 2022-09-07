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5 часов назад

Как определить гайморит

runews24.ru

С приходом холодов стало больше пациентов, которые жалуются на простудные заболевания, в числе которых синусит и гайморит. По словам врача-отоларинголога «Открытой клиники» Евгения Ломовцева, выявить воспаление верхних пазух, не спутав его с насморком и заложенностью носа, помогут несколько симптомов.

Как определить гайморит
Фото: runews24.rurunews24.ru

Так, гайморит можно отличить, когда появляются отек, тяжелая голова и головные боли. Чтобы разобраться, есть ли воспаление, можно даже понажимать на область щек, говорит Ломовцев.

Вылечить данное заболевание поможет только грамотно подобранная терапия с применением антибиотиков. Поэтому при гайморите обязателен визит к врачу.

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