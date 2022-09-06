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8 часов назад

Аппликатор Кузнецова: видеоинструкция по применению

Стелла Шмель

Аппликатор Кузнецова – известный многим игольчатый массажёр. Разработан он был Иваном Кузнецовым в Советском Союзе после изучения им основ китайской медицины.

Игольчатый аппликатор поможет справиться с болями как опорно-двигательного аппарата, так и с проблемами внутренних органов.

Врач реабилитолог, Владимир Демченко, рассказывает о правилах использования массажера и неочевидных способах его применения.

Смотрите видео, чтобы узнать как правильно пользоваться массажером.

Ранее мы рассказывали, что будет, если постоянно пользоваться обезболивающими против головной боли.

Болезни и лекарства,Видео,Владимир Демченко,Иван Кузнецов,
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