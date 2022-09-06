Аппликатор Кузнецова – известный многим игольчатый массажёр. Разработан он был Иваном Кузнецовым в Советском Союзе после изучения им основ китайской медицины.
Игольчатый аппликатор поможет справиться с болями как опорно-двигательного аппарата, так и с проблемами внутренних органов.
Врач реабилитолог, Владимир Демченко, рассказывает о правилах использования массажера и неочевидных способах его применения.
Смотрите видео, чтобы узнать как правильно пользоваться массажером.
Ранее мы рассказывали, что будет, если постоянно пользоваться обезболивающими против головной боли.