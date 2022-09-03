Что такое симптом барабанных палочек и как он связан с раком

Онкология неслучайно считается крайне опасным недугом. Порой рак сигнализирует о себе посредством "тихих симптомов", на которые пациенты долгое время не обращают внимания. К их числу относится симптом барабанных палочек. Подробнее о том, что это такое и как не проглядеть болезнь – в материале "Рамблера".

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Англичанка Джин Тейлор совершенно случайно узнала о том, что больна раком. Как-то раз она обратила внимание на свой странный ноготь и опубликовала его в соцсети, задав пользователям вопрос – что это может быть? Ноготь Джин неестественно загибался в сторону ладони.

Соцсети

Пользователи посоветовали женщине обратиться к врачу. Британка не верила, что болезнь серьезная, но все-таки решила пройти обследование.

Врач сразу же отправила Тейлор на анализ крови и рентген грудной клетки. После этого пациентке также пришлось сделать МРТ, компьютерную томографию, дыхательный тест и биопсию. Спустя две недели Джин диагностировали рак легких.

Оказалось, что симптом, проявившийся у Тейлор, именуется симптомом барабанных палочек или ногтями Гиппократа. Это деформация ногтей, при которой пластины изгибаются и становятся слишком выпуклыми. Это происходит из-за того, что кончики пальцев утолщаются.

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Данный симптом не всегда указывает на рак. Иногда он сигнализирует о других заболеваниях сердца, легких или ЖКТ. При этом по сей день врачи не пришли к единому мнению относительно того, почему именно кончики пальцев становятся толще. Согласно самой распространенной версии, все дело в расширении кровеносных сосудов пальцев.