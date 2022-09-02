Врач рассказал об осеннем обострении заболеваний

Перемена погоды, межсезонье – всегда стресс для организма. Не удивительно, что в этот период могут обостряться заболевания – хронические и не только. Однако, если помнить об этом и принимать профилактические меры, проблем можно избежать.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Об осенних рисках, связанных с состоянием здоровья, рассказал иммунолог, к.м.н Николай Крючков в интервью Москве 24. Он объяснил, что колебания погодных условий – это стрессовая ситуация для организма, поэтому у людей с сердечно-сосудистыми патологиями на этом фоне могут быть перепады артериального давления, аритмия и боли в сердце при стенокардии. У пациентов с заболеваниями лёгких при похолодании может появиться кашель.

Кроме того, ряд психических заболеваний имеет тенденцию обостряться в осенний и весенний периоды: например, шизофрения.

Важно, по словам специалиста, держать своё здоровье под контролем. Если человек следит за собой – на нём смена сезона скажется не так сильно. Те, кто, имея проблемы, пренебрегает лечением – испытывают большее влияние неблагоприятных факторов внешней среды.