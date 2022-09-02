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1 час назад

Врач рассказал об осеннем обострении заболеваний

Сибмеда

Перемена погоды, межсезонье – всегда стресс для организма. Не удивительно, что в этот период могут обостряться заболевания – хронические и не только. Однако, если помнить об этом и принимать профилактические меры, проблем можно избежать.

Врач рассказал об осеннем обострении заболеваний
Фото: СибмедаСибмеда

Об осенних рисках, связанных с состоянием здоровья, рассказал иммунолог, к.м.н Николай Крючков в интервью Москве 24. Он объяснил, что колебания погодных условий – это стрессовая ситуация для организма, поэтому у людей с сердечно-сосудистыми патологиями на этом фоне могут быть перепады артериального давления, аритмия и боли в сердце при стенокардии. У пациентов с заболеваниями лёгких при похолодании может появиться кашель.

Кроме того, ряд психических заболеваний имеет тенденцию обостряться в осенний и весенний периоды: например, шизофрения.

Важно, по словам специалиста, держать своё здоровье под контролем. Если человек следит за собой – на нём смена сезона скажется не так сильно. Те, кто, имея проблемы, пренебрегает лечением – испытывают большее влияние неблагоприятных факторов внешней среды.

В осенний период возрастает число ОРВИ и коронавируса. Это объясняется, в том числе, возвращением людей в город, детей – в школу, взрослых – на рабочие места. Температура воздуха снижается, инсоляция тоже – всё это увеличивает риски инфекций. Значение в этом вопросе играет и влажность воздуха. Колебания влажности в осенне-зимнее время может способствовать распространению вирусов.

Болезни и лекарства,Николай Крючков,
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