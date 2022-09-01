Иммунолог перечислил обостряющиеся в осенний период заболевания

Российский иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, какие недуги обостряются осенью. В список медика попали сердечно-сосудистые и психические заболевания.
В разговоре с журналистами Крючков отметил, что колебания температур воздуха являются стрессом для организма. По словам эксперта, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут столкнуться с аритмией, перепадами артериального давления, а также с болью при стенокардии. Похолодание может спровоцировать кашель у людей, испытывающих проблемы с легкими, передает издание "Москва 24".
– Некоторые психические заболевания имеют сезонный тренд и обостряются в осенний и весенний периоды. Та же шизофрения, – цитирует СМИ Крючкова.
Иммунолог добавил, что пациенты, контролирующие свое здоровье, вероятнее всего не столкнутся с обострениями недугов.
Также эксперт напомнил, что с приходом осени начинается благоприятный период для COVID-19 и ОРВИ.