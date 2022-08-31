4 признака болезней кишечником

Кишечник считается одной из самых важных частей организма. Связано это с тем, что он оказывает влияние на состояние тела в целом, включая иммунную систему, когнитивные функции и многое другое. Поэтому проблемы с кишечником могут сказаться на работе всех других органов.

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Микробиом кишечника состоит из множества различных микробов. Эти микроорганизмы обеспечивают хорошее пищеварение. Доктор Крис Дамман из Вашингтонского университета объяснил, по каким симптомам можно понять, что у вас возникли проблемы с кишечником.

Трудности со стулом или жидкий стул. Это самый яркий признак, указывающий на нарушение баланса бактерий в кишечнике. Для того чтобы всё было в норме, нужно стараться употреблять разнообразную пищу. Также будет полезно обратиться с этой проблемой к врачу. Пристрастие к определённой еде. Известно, что тяга к определённым продуктам связана с микробиомом. Держать под контролем эту тягу могут помочь резистентный крахмал и клетчатка.

Высыпания на коже и аллергия. Кишечник связан с иммунной системой. Например, молекулы вроде бутирата помогают защитить от повреждений кожный и кишечный барьеры. Также исследования демонстрируют, что младенцы, у которых много бифидобактерий, меньше склонны к аллергии и астме, а у мышей при получении бутирата становится менее выраженной аллергическая сыпь. Подавленность или тревожность. Кишечник может оказывать влияние и на настроение. Чтобы эмоциональное состояние было в норме, важно получать в достаточном количестве резистентный крахмал.