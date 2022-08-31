4 признака болезней кишечником

Кишечник считается одной из самых важных частей организма. Связано это с тем, что он оказывает влияние на состояние тела в целом, включая иммунную систему, когнитивные функции и многое другое. Поэтому проблемы с кишечником могут сказаться на работе всех других органов.
Микробиом кишечника состоит из множества различных микробов. Эти микроорганизмы обеспечивают хорошее пищеварение. Доктор Крис Дамман из Вашингтонского университета объяснил, по каким симптомам можно понять, что у вас возникли проблемы с кишечником.
Трудности со стулом или жидкий стул. Это самый яркий признак, указывающий на нарушение баланса бактерий в кишечнике. Для того чтобы всё было в норме, нужно стараться употреблять разнообразную пищу. Также будет полезно обратиться с этой проблемой к врачу. Пристрастие к определённой еде. Известно, что тяга к определённым продуктам связана с микробиомом. Держать под контролем эту тягу могут помочь резистентный крахмал и клетчатка.
Высыпания на коже и аллергия. Кишечник связан с иммунной системой. Например, молекулы вроде бутирата помогают защитить от повреждений кожный и кишечный барьеры. Также исследования демонстрируют, что младенцы, у которых много бифидобактерий, меньше склонны к аллергии и астме, а у мышей при получении бутирата становится менее выраженной аллергическая сыпь. Подавленность или тревожность. Кишечник может оказывать влияние и на настроение. Чтобы эмоциональное состояние было в норме, важно получать в достаточном количестве резистентный крахмал.
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