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27 минут назад

Симптомы и скрытые признаки язвенного колита

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Язвенный колит – диагноз достаточно распространенный. Но дело в том, что при простой постановке диагноза человек зачастую запускает эту болезнь. Должно пройти достаточно много времени от синдрома раздраженного кишечника, воспалительного заболевания слизистой кишечника до формирования язвы. Здесь ситуация очень похожа на путь от гастрита до язвы.

Симптомы и скрытые признаки язвенного колита
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Чтобы немного прояснить, в каких случаях стоит насторожиться и обратиться за консультацией к профессионалу, "Рамблер" спросил у эксперта, какие симптомы могут сопровождать язвенный колит.

По симптомам ситуация такова: чаще всего это боли в правой подвздошной области, ложные позывы к акту дефекации, вздутие, метеоризмы, запоры, обнаружение крови в кале. Чтобы поставить этот диагноз, необходимо обратиться за консультацией к врачу и сдать необходимые анализы, пройти исследования. Посетить придется проктолога и гастроэнтеролога. Из исследований одним из показательных станет колоноскопия, сейчас она делается под седацией. Уже после того, как полностью пройдено обследование, назначается лечения.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Встречаются также случаи неспецифического колита, которые проявляются внекишечными симптомами. К таким относятся:

  • Кожные проявления: эритема и пиодермия;
  • Поражения полости рта: стоматиты, гингивит;
  • Проблемы с суставами: артриты и спондилиты;
  • Поражения органов зрения.

Помимо вышеперечисленного, сигналами могут стать повышенная температура тела, учащенное сердцебиение, слабость, снижение гемоглобина, снижений массы тела.

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