Симптомы и скрытые признаки язвенного колита

По симптомам ситуация такова: чаще всего это боли в правой подвздошной области, ложные позывы к акту дефекации, вздутие, метеоризмы, запоры, обнаружение крови в кале. Чтобы поставить этот диагноз, необходимо обратиться за консультацией к врачу и сдать необходимые анализы, пройти исследования. Посетить придется проктолога и гастроэнтеролога. Из исследований одним из показательных станет колоноскопия, сейчас она делается под седацией. Уже после того, как полностью пройдено обследование, назначается лечения.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"