Симптомы и скрытые признаки язвенного колита

Язвенный колит – диагноз достаточно распространенный. Но дело в том, что при простой постановке диагноза человек зачастую запускает эту болезнь. Должно пройти достаточно много времени от синдрома раздраженного кишечника, воспалительного заболевания слизистой кишечника до формирования язвы. Здесь ситуация очень похожа на путь от гастрита до язвы.
Чтобы немного прояснить, в каких случаях стоит насторожиться и обратиться за консультацией к профессионалу, "Рамблер" спросил у эксперта, какие симптомы могут сопровождать язвенный колит.
Встречаются также случаи неспецифического колита, которые проявляются внекишечными симптомами. К таким относятся:
Помимо вышеперечисленного, сигналами могут стать повышенная температура тела, учащенное сердцебиение, слабость, снижение гемоглобина, снижений массы тела.