Кардиолог назвал редкий симптом инфаркта миокарда

Головокружение может быть редким симптомом инфаркта миокарда, предупредил врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев. Об этом он рассказал в беседе с Ura.ru.

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Головокружение при инфаркте миокарда возникает в том случае, если он сопровождается падением артериального давления, сообщил медик.

«Если инфаркт обширен и повреждения миокарда большие, то он неизбежно сопровождается падением артериального давления, которое вызывает головокружение», — объяснил Конев.

Среди более распространенных симптомов опасной болезни сердца кардиолог назвал боли за грудиной сжимающего характера — именно на нее человек должен обращать внимание в первую очередь. Однако Конев добавил, что существуют и так называемые безболевые формы инфаркта миокарда, когда развитие патологии фиксируется только нарушением сердечного ритма на ЭКГ.