Ученые раскрыли опасность отмены статинов для пожилых

Ученые Лондонского университета королевы Марии доказали, что отмена лекарств от холестерина даже через 40 лет может значительно снизить защиту от сердечных заболеваний, потому как основная часть положительного эффекта проявляется в более позднем возрасте. Об этом говорят выводы исследования, представленного на Конгрессе Европейской Ассоциации Кардиологов.
Ведущий автор доктор Рунгуо Ву из Лондонского университета королевы Марии объяснил:
«Исследование показывает, что люди в возрасте 40 лет с высокой вероятностью развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также люди всех возрастов с существующими заболеваниями сердца должны быть осмотрены для немедленного начала лечения. лечения, снижающего уровень холестерина. Прекращение лечения, если только это не рекомендовано врачом, не кажется нам хорошим выбором».
Сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее распространенной причиной смерти во всем мире, а высокий уровень холестерина является ключевым модифицируемым фактором риска.
Исследование показало, что люди, которые начинают принимать статины в возрасте 50 лет, но прекращают прием статинов в возрасте 80 лет вместо того, чтобы продолжать их всю жизнь, потеряют 73% пользы препаратов , если они имеют относительно низкий риск сердечно-сосудистый болезней, и 36%, если они подвержены высокому риску, поскольку люди с повышенным риском начинают получать пользу раньше. При этом такие риски у женщин обычно ниже, чем у мужчин. Это означает, что для женщин большая часть пожизненной пользы от статинов проявляется в более позднем возрасте, и преждевременное прекращение терапии, вероятно, более вредно, чем для мужчин.
У людей моложе 45 лет с низким сердечно-сосудистым риском, то есть с вероятностью инфаркта или инсульта менее 5% в ближайшие 10 лет, пятилетняя отсрочка приема статинов мало повлияла — они потеряли всего 2% потенциального риска.
Такким образом, ученые убедились, что статины стоит принимать пожизненно.
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