Томатный грипп: что известно о новой болезни в Индии

В Индии получила распространение новая инфекция, которая получила название “Томатный грипп” или “Томатная лихорадка”, из-за характерного симптома. Известно, что при этом заболевании кожа человек краснеет. О том, что известно об этой инфекции — в материале “Рамблера”.

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Симптомы

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Основным симптомом “Томатной лихорадки” местные ученые называют покраснение кожи, а также появление крупных волдырей. Они вызывают сильную боль, а при контакте могут заражать окружающих. Среди других симптомов отмечается лихорадка, боль в суставах, тошнота, диарея и рвота. Также во время заболевания происходит обезвоживание, которое может спровоцировать раздражение полости рта.

Чем опасна эта болезнь

Как отмечает терапевт Денис Прокофьев, эта болезнь отличается тем, что не вызывает серьезных осложнений для дыхательных органов. То есть у человека, заболевшего томатной лихорадкой, не будет пневмонии.

“В принципе этот вирус не имеет осложнений в виде пневмонии, например. Это обычная ОРВИ, для лечения которой используется дезинтоксикационная терапия” Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Однако болезнь опасна тем, что может вызвать сильнейшую интоксикацию в организме. Летальных случаев пока зафиксировано не было, но есть вероятность того, что запущенный случай станет смертельным. Особенно, учитывая то, что заражаются болезнью преимущественно дети до пяти лет.

“Основная опасность в развитии данного вида гриппа заключается в интоксикационном синдроме. И выраженная интоксикация может привести к летальному исходу, но это должен быть очень запущенный случай” Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Что нужно делать для профилактики

Пока что болезнь получила свое распространение лишь в Индии. Терапевт Денис Прокофьев уверен, что за пределы страны заболевание не выйдет из-за специфики уровня жизни в этом государстве.

“Надо учесть, что Индия входит в группу стран, где есть все условия для развития новых вирусов в связи с низким уровнем жизни людей, нарушением правил личной гигиены и в корне отличающейся медицины” Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Однако в Индии находятся и российские туристы в том числе, которые рискуют заболеть прямо во время отдыха. Эксперт назвал методы, которые помогут в профилактике этой необычной болезни. Также их стоит взять на вооружение тем, кто не планирует отдыхать в Индии, так как риск выхода болезни за пределы страны минимален, но все еще есть.