Врач рассказала о влиянии стресса на способность мужчин и женщин иметь детей

Негативные последствия стресса на здоровье могут проявиться быстро, а могут — постепенно, затрагивая все системы организма, предупредила врач-репродуктолог, кандидат медицинских наук и заместитель гендиректора по научно-медицинской части клиники репродукции и генетики Next Generation Clinic (NGC) Лия Казарян. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала о влиянии хронического эмоционального перенапряжения на способность иметь детей у мужчин и женщин.

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Стрессовые стимулы по-разному воздействуют на фертильность мужчин и женщин, заявила репродуктолог. Достоверных данных о негативном влиянии этих факторов на спермограмму пока нет. Зато доказано, что стресс может привести к нарушениям овуляции, а также снижает способность к успешному оплодотворению и внедрению яйцеклетки в матку.

Казарян отметила, что у специалистов порой возникают сложности с определением, что первично: стрессовое состояние из-за снижения репродуктивной функции, или проблемы с зачатием, возникающие от стресса? Однако, по ее словам, если женщина лечится от бесплодия, довольно часто успех терапии напрямую связан с психоэмоциональным состоянием пациентки. Чем легче отношение к проблеме, тем проще она решается в терапии.

Если человек испытывает трудности с тем, чтобы завести друзей, приятно проводить время в социуме, то это неизбежно делает его повседневную жизнь более напряженной, продолжила репродуктолог. Она уверена, что снизить уровень стресса поможет визит к психологу. Когда человек осознает, что у него возникли проблемы, важно не стесняться и не убегать от себя, а обращаться к специалисту, который сможет выслушать и помочь.