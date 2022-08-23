Так, диета исключает употребление фастфуда, газированных напитков, а также большинство свежих овощей и фруктов. Однако есть одно блюдо, которое больные гастритом употребляют наиболее часто, ошибочно считая его полезным. О том, что не так делают люди с гастритом, в своем видео рассказала гастроэнтеролог Валерия Скачкова в своем TikTok-аккаунте @doctor.skachkova.