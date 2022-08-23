Информация о блокировке органов из-за вакцин оказалась недостоверной

Информация о блокировке вакцинами гипофиза, эпифиза, сердца и других органов оказалась недостоверной.

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В декабре 2021 года в анонимном блоге digitall_angell на сайте LifeJournal появилась публикация о вреде вакцинации. Автор предлагает читателям «новый взгляд на историю, медицину, "других" и возможности Матрицы». Аккаунт был создан в мае 2011 года и активно продвигает курсы «медитации по исцелению, восстановлению природных способностей и памяти иных жизней» от «Метаискры».

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В публикации, сообщающей о блокировке вакцинами гипофиза, эпифиза, сердца и других органов, подчеркивается, что подобные выводы сделаны на основе информации, полученной «разными специалистами через сеансы ведомой медитации и ясновидения». Что не имеет отношения к доказательной медицине.

Текст не содержит отсылок к медицинским исследованиям вакцинации, а многочисленные гиперссылки ведут на сайт, продающий курсы медитации. Кроме того, авторы публикации обращаются к теориям заговора об управлении человеческим сознанием — «все это наглая ложь для получения нескольких уровней выгоды — от власти и денег для местных управляющих до энергетического вампиризма для их кураторов на тонких планах».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в связи с многочисленными публикациями, способными подорвать доверие к вакцинации, подготовила на основе научных данных, лабораторных исследований и прикладных работ в области психологии, социальных и поведенческих наук, а также коммуникации и опыта разных стран подробную публикацию о механизме работы вакцин и возможных побочных эффектах. Специалисты подчеркивают, что преимущества вакцин значительно перевешивают связанные с ними риски. Изложенные в анонимной публикации сведения ученые не подтверждают.

Информация о блокировке органов человека из-за вакцин не получила распространения в СМИ. Публикация появилась в нескольких анонимных блогах, а также сообществах в соцсетях, отмеченных администрацией как возможный источник недостоверной информации.