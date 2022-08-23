Почему не нужно бояться стать донором

Действующий донор и координатор популяризации кадрового донорства среди волонтёров-медиков Александра Пасс рассказала о необходимости сдачи крови.

Фото: Омск Здесь Омск Здесь

Каждые три секунды на планете кто-то начинает нуждаться в здоровой крови. Сдав всего 450 мл крови в специальном центре, ты можешь помочь жертвам автомобильных катастроф, пострадавшим в ходе военных действий и террористических актов, женщинам во время родов, а также больным онкогематологическими заболеваниями.

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Сегодня благодаря активным волонтёрским акциям донорство крови становится всё популярнее. О мифах, связанных со сдачей крови, страхах людей и параметрах донора мы пообщались с координатором направления "Популяризация кадрового донорства" волонтёров-медиков в Омске Александрой Пасс.

- Александра, когда вы стали частью донорского волонтёрского движения?

- На первом курсе университета нам рассказывали о жизни факультета. Тогда меня заинтересовало волонтёрство, я стала его частью, а потом уже начала заниматься донорством. Эта тема показалась мне необычной и крайне важной. Кстати, до университета я донором не была, потому что не проходила параметр по весу.

- Каким параметрам должен соответствовать донор?

- Сразу отмечу, что противопоказания существуют не чтобы запретить помочь, а чтобы не навредить самому донору. Первое - это вес человека. Он должен быть больше 60 килограмм, при донации берут 450 мл, и чтобы человек не упал в обморок и у него не появилось много кислорода в крови, масса тела и миллилитры крови должны составлять определённую пропорцию. Идеальной она будет при весе от 60 килограмм. Второе - сдающий кровь должен быть старше 18 лет, ведь у детей организм ещё не сформирован. Верхнего порога нет. К нам приходит дедушка, которому 65 лет, он до сих пор сдаёт кровь, но пройдя все необходимые обследования, и убедившись, что всё в норме.

Существуют и конкретные противопоказания. Они делятся на два типа: постоянные и временные. Постоянные – это хронические заболевания, например, диабет. К временным относится курение. В течение двух часов после курения сдавать кровь категорически нельзя. Будет хорошо, если человек до донации не будет курить двое суток. Что касается татуировок, то после их нанесения год нельзя сдавать кровь, потому что есть вероятность передачи ВИЧ. Также кровь нельзя сдавать беременным женщинам.

- Расскажите о вашей волонтёрской деятельности.

- У нас есть два направления работы. Во-первых, мы пропагандируем донорство – рассказываем где сдавать, для чего нужно сдавать кровь, почему это важно. Основная аудитория - студенты. Во-вторых, мы проводим донорские акции, наша цель – привлечь как можно больше людей, ведь чем больше крови мы соберём, тем больше жизней спасём.

- Как реагируют те, кого вы хотите сподвигнуть начать сдавать кровь?

- По-разному. Кто-то боится нас – думает, что мы сектанты. Кто-то образован и прекрасно понимает, что происходит. Такие сами подходят, задают вопросы, а потом приходят сдавать кровь.

- Чего в основном боятся?

- Самое популярное: "Боюсь заразиться чем-то нехорошим". Это невозможно – в центрах сдачи крови всё стерильно, ничего не используется дважды. Люди часто думают, что донорство – это больно. Но и это неправда. Самое болезненное – это вкол иглы, а чтобы понять, насколько "больно" это будет, ущипните себя за локоть. Когда сидишь в кресле и выкачивается кровь, ты ничего не чувствуешь. Часто слышу: "Зачем мне сдавать кровь, если у меня популярная группа крови?". Как раз вам и нужно сдавать кровь, потому что такая кровь расходуется больше всего. Сразу скажу, что кровь не используется не по назначению. Если её не использовали, её утилизируют. Никаких монстров из неё не выращивают. И ещё: в ход ваша кровь пойдёт только по истечении полугода после того, как вы её сдали.

- Как донести важность донорства населению?

- Я говорю простым языком и рассказываю реальные истории. Настоящие примеры из жизни – вот, что заставляет людей действовать.

- Могут ли доноры узнать, кому помогла их кровь?