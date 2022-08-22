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2 часа назад

Почему с утра может темнеть в глазах

Мира Маркина
Елисеев Максим Викторовичэксперт

Наверняка каждый хотя бы раз в жизни испытывал это неприятное ощущение – после резкого утреннего подъема темнеет в глазах. Это состояние проходит, как правило, довольно быстро, но не может не вызвать беспокойств у того, кто с ним столкнулся или даже сталкивается ежедневно. "Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, по каким причинам такое может происходить.

Почему с утра может темнеть в глазах
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Феномен потемнения в глазах - краткосрочное ощущения затемнённого зрения или темноты. Часто такой синдром может быть характерен при снижении артериального давления либо при кислородном голодании мозга.

С утра это происходит по одной простой причине: мы больше начинаем двигаться после сна, отсюда при низком содержании кислорода мы можем испытывать гипоксическое состояние. Либо же при переходе из горизонтального состояния в вертикальное кровь сосредотачивается в нижних отделах туловища, отсюда и кратковременное резкое падение артериального давления, и оно может проявляться потемнением в глазах.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичЗаведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Еще одна причина состоит в том, что после темноты глазу необходимо время адаптироваться к свету, и, как правило, в утренние часы мы сразу зажигаем везде свет, и в этот момент происходит адаптация глазного яблока, потому мы и можем видеть затемнение.

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