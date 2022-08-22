Почему с утра может темнеть в глазах

Наверняка каждый хотя бы раз в жизни испытывал это неприятное ощущение – после резкого утреннего подъема темнеет в глазах. Это состояние проходит, как правило, довольно быстро, но не может не вызвать беспокойств у того, кто с ним столкнулся или даже сталкивается ежедневно. "Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, по каким причинам такое может происходить.