Почему с утра может темнеть в глазах

Наверняка каждый хотя бы раз в жизни испытывал это неприятное ощущение – после резкого утреннего подъема темнеет в глазах. Это состояние проходит, как правило, довольно быстро, но не может не вызвать беспокойств у того, кто с ним столкнулся или даже сталкивается ежедневно. "Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, по каким причинам такое может происходить.
Феномен потемнения в глазах - краткосрочное ощущения затемнённого зрения или темноты. Часто такой синдром может быть характерен при снижении артериального давления либо при кислородном голодании мозга.
Еще одна причина состоит в том, что после темноты глазу необходимо время адаптироваться к свету, и, как правило, в утренние часы мы сразу зажигаем везде свет, и в этот момент происходит адаптация глазного яблока, потому мы и можем видеть затемнение.