Почему появляются фурункулы и чем они опасны

Фурункулы - это группа заболеваний, которая связана с развитием бактериальной инфекции, наличием гнойного содержимого в сальной железе, либо воспаления волосяной луковицы. Отличие от обычной инфекции состоит в том, что есть бактериальный фон, который могут вызывать большое количество возбудителей. Зачастую хирурги говорят о золотистом стафилококке. Поэтому причина возникновения фурункулов - занос бактериальной инфекции, которая попадает в организм разными путями: от несоблюдения правил личной гигиены до повреждения волосяного фолликула во время бритья. Почему мы всегда говорим о том, что важно не трогать лицо руками? Если человек часто трогает лицо руками, он подвергает себя риску.



Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"