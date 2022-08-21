Почему появляются фурункулы и чем они опасны

Фурункулы - это болезненные гнойные шишки под кожей, которые чаще всего бывают на лице, задней части шеи, под мышками, на бёдрах и ягодицах. Почему они появляются и чем опасны? "Рамблер" спросил врача общей практики Дениса Прокофьева.
Опасность фурункулов заключается в том, что волосяные фолликулы тесно связаны с кровеносными сосудами. Бактерии могут попасть в кровоток и привести к заражению крови, а также проблем с внутренними органами: например, к менингиту, эндокардиту или остеомиелиту. Поэтому ни в коем случае нельзя давить фурункулы.
Если у вас появился фурункул, лучше всего сразу обратиться к врачу-терапевту, перед тем, как приступать к домашнему лечению. Особенно консультация врача необходима, если у вас часто появляются гнойные шишки, если они сопровождаются жаром, ознобом, невыносимой болью, если состояние ухудшается, а фурункулы не проходят больше двух недель.
Как лечат фурункулы?