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1 час назад

Почему появляются фурункулы и чем они опасны

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Фурункулы - это болезненные гнойные шишки под кожей, которые чаще всего бывают на лице, задней части шеи, под мышками, на бёдрах и ягодицах. Почему они появляются и чем опасны? "Рамблер" спросил врача общей практики Дениса Прокофьева.

Почему появляются фурункулы и чем они опасны
Фото: pxhere.compxhere.com
Фурункулы - это группа заболеваний, которая связана с развитием бактериальной инфекции, наличием гнойного содержимого в сальной железе, либо воспаления волосяной луковицы. Отличие от обычной инфекции состоит в том, что есть бактериальный фон, который могут вызывать большое количество возбудителей. Зачастую хирурги говорят о золотистом стафилококке. Поэтому причина возникновения фурункулов - занос бактериальной инфекции, которая попадает в организм разными путями: от несоблюдения правил личной гигиены до повреждения волосяного фолликула во время бритья. Почему мы всегда говорим о том, что важно не трогать лицо руками? Если человек часто трогает лицо руками, он подвергает себя риску.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
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Опасность фурункулов заключается в том, что волосяные фолликулы тесно связаны с кровеносными сосудами. Бактерии могут попасть в кровоток и привести к заражению крови, а также проблем с внутренними органами: например, к менингиту, эндокардиту или остеомиелиту. Поэтому ни в коем случае нельзя давить фурункулы.

Если у вас появился фурункул, лучше всего сразу обратиться к врачу-терапевту, перед тем, как приступать к домашнему лечению. Особенно консультация врача необходима, если у вас часто появляются гнойные шишки, если они сопровождаются жаром, ознобом, невыносимой болью, если состояние ухудшается, а фурункулы не проходят больше двух недель.

Как лечат фурункулы?

Незащищенные формы фурункулов лечатся приемом антибиотиков, использованием антисептиков, йодовых антисептиков. Если фурункул переходит в корбункул, проводят хирургический дренаж самого воспаления.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
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