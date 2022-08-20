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1 час назад

Почему нельзя прикасаться к голубям?

Gismeteo

Кандидат медицинских наук С. Чудаков рассказал, почему не стоит прикасаться к голубям и кормить их с руки. Дело в том, что эти на первый взгляд безобидные птицы способны переносить клещей, блох, а также инфекции.

Почему нельзя прикасаться к голубям?
Фото: GismeteoGismeteo

Например, инфицирование людей орнитозом чревато возникновением неврозов и неврологических расстройств.

В момент взлета стаи с птиц сыплется огромное количество чешуек и кусочков перьев, в которых могут содержаться вирусы и различные микроорганизмы. Нужно отойти в сторону, так как вредоносные частицы способны угодить и в дыхательные пути. Так, например, передается орнитоз.

Особые профилактические меры после контакта с голубями не нужны. Надо лишь соблюдать гигиену и тщательно мыть руки. Если птицы часто прилетают на балкон, следует обработать его дезинфицирующими средствами.

Болезни и лекарства,
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