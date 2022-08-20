Эксперт объяснила, кому нужно отказаться от вина

Доктор Кирстен Хикман объяснила, как организм сигнализирует о том, что вам нужно отказаться от вина. Об этом сообщает ETNT.

Фото: unsplash unsplash

По словам эксперта, важно обращать внимание на затрудненность дыхания. У людей, которые злоупотребляют алкоголем, может развиться астма. Еще один тревожный сигнал –покраснение лица в совокупности с крапивницей на всем теле, тошнотой и низким давлением. Данное состояние также указывает на высокий риск развития онкологии.