Эксперт объяснила, кому нужно отказаться от вина

Доктор Кирстен Хикман объяснила, как организм сигнализирует о том, что вам нужно отказаться от вина. Об этом сообщает ETNT.
По словам эксперта, важно обращать внимание на затрудненность дыхания. У людей, которые злоупотребляют алкоголем, может развиться астма. Еще один тревожный сигнал –покраснение лица в совокупности с крапивницей на всем теле, тошнотой и низким давлением. Данное состояние также указывает на высокий риск развития онкологии.
Помимо прочего, если вы часто сталкиваетесь с головокружениями и головными болями – это также симптом, говорящий о том, что от вина пора отказаться.
Ранее "Рамблер" рассказывал, правда ли красное вино может понизить давление.