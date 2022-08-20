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1 час назад

Эксперт объяснила, при каких сигналах организма нужно отказаться от вина

Мира Маркина

Доктор Кирстен Хикман объяснила, как организм сигнализирует о том, что вам нужно отказаться от вина. Об этом сообщает ETNT.

Эксперт объяснила, кому нужно отказаться от вина
Фото: unsplashunsplash

По словам эксперта, важно обращать внимание на затрудненность дыхания. У людей, которые злоупотребляют алкоголем, может развиться астма. Еще один тревожный сигнал –покраснение лица в совокупности с крапивницей на всем теле, тошнотой и низким давлением. Данное состояние также указывает на высокий риск развития онкологии.

Помимо прочего, если вы часто сталкиваетесь с головокружениями и головными болями – это также симптом, говорящий о том, что от вина пора отказаться.

Ранее "Рамблер" рассказывал, правда ли красное вино может понизить давление.

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