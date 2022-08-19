Три вопроса доктору: о БАДах, повышенном давлении и нейропатии

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши-эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса о пользе БАДов, повышенном давлении ночью и диабетической нейропатии нижних конечностей.
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Что делать с повышением артериального давления ночью?
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Артериальное давление – давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов – является одним из важнейших параметров правильной работы сердечно-сосудистой системы. В течение суток показатели артериального давления могут меняться. Так, например, давление снижается, когда человек находится в покое, а от физического или эмоционального напряжения оно может повыситься. Однако, по словам врача-терапевта, кардиолога Рустема Османова, у здорового человека такие изменения носят кратковременный характер, и при прекращении действия факторов, которые способствовали изменению давления, показатели достаточно быстро возвращаются в пределы нормы.
Как рассказал медик, артериальная ночная гипертония - распространенное явление сегодня. Как правило, к повышению артериального давления ночью приводят следующие факторы:
Пожилой возраст, в котором могут наблюдаться возрастные изменения стенки сосудов (потеря эластичности, кальцинирование, склерозирование, атеросклеротические бляшки);
Апноэ, когда циклические остановки дыхания, нехватка кислорода приводят к повышению уровня гормонов, способствующих повышению артериального давления;
Нефропатия, которая приводит к ночной гипертонии из-за выброса в кровь большого количества ренина,
Сердечно-сосудистые заболевания, которые могут спровоцировать повышение артериального давления.
В случае значительного скачка давления, а также, если человек испытывает приступ удушья или сильную головную боль во время ночной гипертонии, рекомендуется незамедлительно вызвать скорую помощь. До ее приезда человеку с ночной гипертонией необходимо создать полный покой, освободить от стесняющей дыхание одежды, обеспечить приток свежего воздуха. Также необходимо предпринять первые самостоятельные меры по снижению давления, например, принять антигипертензивные препараты, которые бывают быстрого и короткого действия. Такие препараты принимают под язык, так как именно этот способ дает лучший эффект, чем прием лекарственного препарата внутрь. Однако при применении таких препаратов следует понимать, что резко снижать артериальное давление нельзя – это может спровоцировать нарушение питания головного мозга, особенно у пожилых людей. Следует также помнить, что лекарственные средства и их дозировка изначально определяются строго врачом, так как самостоятельный подбор лекарств может ухудшить состояние.
Кардиолог отметил, что снижение артериального давления является следствием уменьшения нагрузки на сосуды, нормализовать показатели артериального давления в ночное время может правильное отношение к своему образу жизни. Иногда врач также может дополнительно назначить мочегонные и седативные средства растительного происхождения, а также витамины группы В и магний.
Для борьбы с ночной гипертонией врач порекомендовал следовать некоторым правилам:
Контролировать свой вес и заниматься умеренной физической активностью;
Исключить вредные привычки, так как курение и употребление алкоголя могут привести к гипертонической болезни;
Придерживаться правильного питания (необходимо исключить или ограничить из своего рациона кофеиносодержащие напитки, крепкий чай, соленую и жирную пищу, а также сладости, и в то же время в свой рацион стоит добавить овощи, фрукты, мясные, рыбные и молочные продукты с низким содержанием жира, бобовые, крупы);
Соблюдать режим дня, так как биологически заложено, что ночь является временем для отдыха, поэтому не рекомендуется бодрствовать в этот период;
Следить за гормональными нарушениями, потому что сбои в работе эндокринной функции могут стать причиной ночной гипертонии.
Хотелось бы подчеркнуть, что ночная гипертония – это достаточно опасное состояние, которое при отсутствии контроля и надлежащего лечения может привести к инфаркту миокарда, инсульту или смерти во сне. Поэтому при появлении у человека первых эпизодов ночной гипертонии необходимо обратиться к врачу для проведения диагностики, так как только своевременное полноценное обследование может помочь выбрать наиболее эффективную схему лечения. Так, например, метод СМАД (суточное мониторирование артериального давления) позволяет точно определить ночную гипертонию и подобрать действенные лекарственные препараты.
Терапевт, кардиолог Алексей Жито объяснил, что любое лекарство или биологически активное вещество в разумных дозах может быть полезно. Однако, если человек преувеличивает дозу или самостоятельно назначает себе лекарство, это может негативно сказаться на сердце и сосудах.
Если мы говорим о витаминах и БАДах для сердца, мы говорим в первую очередь о витамине Д, который защищает сердце от преждевременного старения. Но при избытке витамина Д может появляться избыток кальция в стенках сосудов. И в связи с этим может возникать атеросклероз, и человек будет быстрее страдать от атеросклероза, инсультов и инфарктов.
Омега 3 - еще один БАД для сердца и сосудов. Он будет способствовать лучшей работе сосудов, уменьшать скорость отложения холестерина в виде бляшек.
Существует большое количество и других добавок, например, статины. Часто пациенты, принимающие их, жалуются на слабость, боли в ногах. Чтобы это нивелировать, мы назначаем Q-10.
L-карнитин - еще одна биологически активная добавка. Он способствует лучшему переносу электронов и АТФ через мембраны митохондрий. Также для работы сердца полезны фолиевая кислота, витамин Б9, который профилактизирует отложение бляшек на стенках сосудов, таурин.
Как облегчить симптомы диабетической нейропатии нижних конечностей?
По словам врача общей практики Дениса Прокофьева, диабетическая нейропатия связана с поражением нервных волокон, это одно из осложнений сахарного диабета. Чтобы улучшить ситуацию, необходимо использовать специфическую терапию, которая включает в себя препарат, обладающий свойством нейропротекции.
В первую очередь это витамины группы Б, никотиновая кислота, эспа-липон и берлитион. Самое сильное проявление - сильнейший болевой импульс, для его подавления используют различные препараты, как правило, это лекарства для лечения эпилепсии. Но все-таки самым важным правилом будет контроль состояния диабета, то есть достижение целевых уровней сахара и проведения антиоксидантной и дезитоксикационной терапии. Как правило, ни один обезболивающий препарат не работает на нейропатию, так как в ее основе лежит совершенно другой процесс.