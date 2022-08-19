Три вопроса доктору: о БАДах, повышенном давлении и нейропатии

Если мы говорим о витаминах и БАДах для сердца, мы говорим в первую очередь о витамине Д, который защищает сердце от преждевременного старения. Но при избытке витамина Д может появляться избыток кальция в стенках сосудов. И в связи с этим может возникать атеросклероз, и человек будет быстрее страдать от атеросклероза, инсультов и инфарктов.



Омега 3 - еще один БАД для сердца и сосудов. Он будет способствовать лучшей работе сосудов, уменьшать скорость отложения холестерина в виде бляшек.



Существует большое количество и других добавок, например, статины. Часто пациенты, принимающие их, жалуются на слабость, боли в ногах. Чтобы это нивелировать, мы назначаем Q-10.



L-карнитин - еще одна биологически активная добавка. Он способствует лучшему переносу электронов и АТФ через мембраны митохондрий. Также для работы сердца полезны фолиевая кислота, витамин Б9, который профилактизирует отложение бляшек на стенках сосудов, таурин.