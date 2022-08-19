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2 часа назад

Отоларинголог Зайцев: мороженое помогает вылечить ангину

Ura.Ru

При ангине мороженое способно воспрепятствовать проникновению инфекции глубоко в ткани, но не следует использовать данный метод лечения, если у человека есть лекарства. Об этом в беседе с URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Отоларинголог Зайцев: мороженое помогает вылечить ангину
Фото:  Ura.Ru Ura.Ru

«У этого метода есть патогенетическая основа, то есть, медицинская логика. Она заключается в сосудосуживающем эффекте. Спазмируются сосуды, сокращаются и препятствуют проникновению инфекции вглубь ткани. Чтобы закончить эту историю, мороженое можно использовать не как альтернативу, не как баловство, не как основной метод. В нашем случае ангина должна лечиться антибиотиками. Мороженое можно использовать как дополнение, или если человек находится вне цивилизации, когда нет аптек поблизости», — сказал Владимир Зайцев.

При этом, по словам специалиста, лечение ангины мороженым не подойдет в российских условиях. «У нас другой климат. Мы северяне. Мы много живем в холодном времени года. Нам эта методика не подходит», — объяснил отоларинголог.

Болезни и лекарства,Владимир Зайцев,
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