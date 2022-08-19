Отоларинголог Зайцев: мороженое помогает вылечить ангину

«У этого метода есть патогенетическая основа, то есть, медицинская логика. Она заключается в сосудосуживающем эффекте. Спазмируются сосуды, сокращаются и препятствуют проникновению инфекции вглубь ткани. Чтобы закончить эту историю, мороженое можно использовать не как альтернативу, не как баловство, не как основной метод. В нашем случае ангина должна лечиться антибиотиками. Мороженое можно использовать как дополнение, или если человек находится вне цивилизации, когда нет аптек поблизости», — сказал Владимир Зайцев.