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2 часа назад

Почему болит живот в области пупка

Анна Шутова
Елисеев Максим Викторовичэксперт

Боль в районе пупка может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Врач Максим Елисеев рассказал "Рамблеру", почему в этой области возникает дискомфорт и чем это опасно.

Почему болит живот в области пупка
Фото: unsplash.comunsplash.com
Вообще область пупка, сформирована после нашего рождения неспроста. В этой зоне находилась пуповина - тракт, по которому мы получали необходимое нам питание, находясь в утробе матери. После появления на свет, пуповина была пересечена, а вскоре на её месте сформировался пупок. Нужно отметить, что анатомически эта зона в области живота является заведомо одним из слабых мест. Как правил, в этих слабых местах у каждого человека из-за врожденных анатомических особенностей существует риск формирования грыжи.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичЗаведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург
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Если у человека появляются жалобы на боли в области пупка в любом возрасте, медик порекомендовал незамедлительно показаться доктору.

При осмотре визуальном и пальпаторно с 99% вероятностью вам поставят диагноз "пупочная грыжа" или опровергнут. Если же по какой-то причине нет возможности посетить доктора, а жалобы появились резко и, скорее всего, после физической активности нужно: лечь, расслабиться, приложить сухое тепло, можно принять спазмолитики (дротаверин), если же в течение 30-40 минут боли не пройду, а ещё и усилятся, нужно срочно обратиться к врачу.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичЗаведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Если боли в области пупка с течением времени сместились в правую подвздошную область, это является одним из симптомов острого аппендицита, отметил врач. Однако, как правило, существуют дополнительные жалобы в виде повышения температуры тела, тошноты, рвоты, запора, которые не связаны с физической активностью.

Болезни и лекарства,Максим Елисеев,
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