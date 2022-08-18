Почему болит живот в области пупка

Боль в районе пупка может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Врач Максим Елисеев рассказал "Рамблеру", почему в этой области возникает дискомфорт и чем это опасно.
Если у человека появляются жалобы на боли в области пупка в любом возрасте, медик порекомендовал незамедлительно показаться доктору.
Если боли в области пупка с течением времени сместились в правую подвздошную область, это является одним из симптомов острого аппендицита, отметил врач. Однако, как правило, существуют дополнительные жалобы в виде повышения температуры тела, тошноты, рвоты, запора, которые не связаны с физической активностью.