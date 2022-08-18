Почему болит живот в области пупка

При осмотре визуальном и пальпаторно с 99% вероятностью вам поставят диагноз "пупочная грыжа" или опровергнут. Если же по какой-то причине нет возможности посетить доктора, а жалобы появились резко и, скорее всего, после физической активности нужно: лечь, расслабиться, приложить сухое тепло, можно принять спазмолитики (дротаверин), если же в течение 30-40 минут боли не пройду, а ещё и усилятся, нужно срочно обратиться к врачу.



Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург