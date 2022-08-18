Как быстро поднять давление в домашних условиях: способы при низком артериальном давлении

Пониженное давление в жаркое время года – довольно частая жалоба. Если показатели ниже обычного и сопровождаются неприятными симптомами, например, головокружением, головной болью, слабостью, утомляемостью, снижением аппетита, шумом в ушах, учащенным сердцебиением и раздражительностью, необходимо обратиться к врачу. Исключив вероятность развития опасных для здоровья патологий, можно прибегнуть к «домашним» методам борьбы с низким давлением. Как поднять артериальное давление в домашних условиях? Рассказываем в материале «Рамблера».
Врач-терапевт, кардиолог Наталья Поленова рассказала, что низкое артериальное давление чаще всего вызвано следующими паталогическими состояниями:
По словам кардиолога Натальи Поленовой, если пониженное артериальное давление, менее 100/70 мм рт. ст., не доставляет дискомфорта, переживать по этому поводу и предпринимать какие-то меры не нужно. Это – не болезнь и опасности, как правило, не представляет.
Врач Максим Елисеев также отметил, что, если при давлении 100/70 мм рт. ст. человек себя чувствует полным сил, упавшее давление поднимать не надо. Нормой при этом считается 120/80 мм рт. ст.
Если же самочувствие ухудшилось, но при этом нет перечисленных выше паталогических состояний, требующих обращения к врачу, можно прибегнуть к следующим методам.
Один из самых эффективных способов быстро поднять давление - контрастный душ.
Достаточное потребление жидкости - два-три литра в день, особенно в жаркое время года, если у человека нет проблем с почками или задержки воды.
Вода увеличит объем крови и, соответственно, ее давление на стенки сосудов. Также соблюдение водного баланса устранит обезвоживание. А, вот, с кофе стоит быть осторожнее. Как говорится в исследовании Mayo Clinic, кофеин повышает пониженное артериальное давление, если человек редко пьет кофе. На любителей напитка он может не подействовать.
Бобовые и лакрица оказывают положительное влияние, когда наблюдается пониженное артериальное давление. Упавшее давление в целом хорошо регулируется питанием. Как отметила кардиолог Наталья Поленова, необходимо есть несколько раз в день небольшими порциями.
В некоторых источниках пишут, что для того, чтобы снизить давление, нужно съесть что-то соленое, например:
Однако этот способ не доказан и строго противопоказан людям, страдающим гипертонией. Также нельзя снижать таким образом давление на постоянной основе. Избыток натрия чреват развитием сердечной недостаточности. Особенно обилие соли опасно для пожилых людей.
Компрессионные чулки нужны для того, чтобы:
Они помогают уменьшить объем крови в ногах, за счет чего в основных сосудах тела повышается давление. Однако важно правильно надевать компрессионные чулки!
Для поддержания артериального давления в норме на постоянной основе врачи рекомендуют регулярно выполнять физические упражнения. Активность позволяет быть здоровым в долгосрочной перспективе и не нуждаться в экстренных методах снижения давления.