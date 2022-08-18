Как быстро поднять давление в домашних условиях: способы при низком артериальном давлении

Пониженное давление в жаркое время года – довольно частая жалоба. Если показатели ниже обычного и сопровождаются неприятными симптомами, например, головокружением, головной болью, слабостью, утомляемостью, снижением аппетита, шумом в ушах, учащенным сердцебиением и раздражительностью, необходимо обратиться к врачу. Исключив вероятность развития опасных для здоровья патологий, можно прибегнуть к «домашним» методам борьбы с низким давлением. Как поднять артериальное давление в домашних условиях? Рассказываем в материале «Рамблера».

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Причины пониженного давления

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Врач-терапевт, кардиолог Наталья Поленова рассказала, что низкое артериальное давление чаще всего вызвано следующими паталогическими состояниями:

Снижение объема циркулирующей крови: например, после приступов рвоты, сильной диареи или учащенного мочеиспускания;

Кардиологическая патология: тяжелая сердечная недостаточность или передозировка гипотензивных средств;

Хроническая венозная недостаточность: проявляется при варикозном расширении вен, может привести к падению артериального давления, особенно в положении стоя;

Гормональный дисбаланс: прежде всего, при заболеваниях щитовидной железы и надпочечников;

Неврологические заболевания: заболевания спинного мозга, головного мозга, а также нарушения баланса между звеньями периферической нервной системы могут привести к низкому артериальному давлению, особенно, когда резко меняется положение тела.

Способы быстро поднять артериальное давление

По словам кардиолога Натальи Поленовой, если пониженное артериальное давление, менее 100/70 мм рт. ст., не доставляет дискомфорта, переживать по этому поводу и предпринимать какие-то меры не нужно. Это – не болезнь и опасности, как правило, не представляет.

Врач Максим Елисеев также отметил, что, если при давлении 100/70 мм рт. ст. человек себя чувствует полным сил, упавшее давление поднимать не надо. Нормой при этом считается 120/80 мм рт. ст.

Если при повышении давления существует большое количество лекарственных средств его снижающих, то ситуация с низким давлением порою требует более деликатного к ней отношения. Будьте бдительны, используя приемы повышения давления, можно спровоцировать развитие гипертонического криза, что также скажется пагубно на общем состоянии человека.

Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Если же самочувствие ухудшилось, но при этом нет перечисленных выше паталогических состояний, требующих обращения к врачу, можно прибегнуть к следующим методам.

Примите контрастный душ

Один из самых эффективных способов быстро поднять давление - контрастный душ.

Контрастный душ помогает организму адаптироваться к различным температурным воздействиям. Кровеносные сосуды расширяются и сокращаются один за другим во время чередующегося душа. Тонус сосудов улучшается, и это может способствовать нормализации артериального давления. Использование массажной губки также может усилить терапевтический эффект.

Поленова Наталья Валерьевна Семейный врач, терапевт, кардиолог, детский кардиолог, диетолог

Выпейте воды или кофе

Достаточное потребление жидкости - два-три литра в день, особенно в жаркое время года, если у человека нет проблем с почками или задержки воды.

Для восполнения потерянной жидкости хорошо подходят вода (минеральная и обычная), разбавленный сок или изотонические спортивные напитки. Кофе, черный и зеленый чай по утрам могут способствовать повышению артериального давления.

Поленова Наталья Валерьевна Семейный врач, терапевт, кардиолог, детский кардиолог, диетолог

Вода увеличит объем крови и, соответственно, ее давление на стенки сосудов. Также соблюдение водного баланса устранит обезвоживание. А, вот, с кофе стоит быть осторожнее. Как говорится в исследовании Mayo Clinic, кофеин повышает пониженное артериальное давление, если человек редко пьет кофе. На любителей напитка он может не подействовать.

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Добавьте в рацион бобовые или лакрицу

Бобовые и лакрица оказывают положительное влияние, когда наблюдается пониженное артериальное давление. Упавшее давление в целом хорошо регулируется питанием. Как отметила кардиолог Наталья Поленова, необходимо есть несколько раз в день небольшими порциями.

Пять небольших порций лучше, чем три больших. Кроме того, диета, богатая витаминами и минералами, важна для обеспечения организма жизненно важными питательными веществами.

Поленова Наталья Валерьевна Семейный врач, терапевт, кардиолог, детский кардиолог, диетолог

В некоторых источниках пишут, что для того, чтобы снизить давление, нужно съесть что-то соленое, например:

Соленые огурцы;

Соленую рыбу;

Рассольный сыр;

Рис с соевым соусом.

Однако этот способ не доказан и строго противопоказан людям, страдающим гипертонией. Также нельзя снижать таким образом давление на постоянной основе. Избыток натрия чреват развитием сердечной недостаточности. Особенно обилие соли опасно для пожилых людей.

Наденьте компрессионные чулки

Компрессионные чулки нужны для того, чтобы:

уменьшить отеки на ногах,

улучшить кровообращение,

снизить риски тромбоза,

поддержать вены при варикозе.

Они помогают уменьшить объем крови в ногах, за счет чего в основных сосудах тела повышается давление. Однако важно правильно надевать компрессионные чулки!

Начните делать физические упражнения

Для поддержания артериального давления в норме на постоянной основе врачи рекомендуют регулярно выполнять физические упражнения. Активность позволяет быть здоровым в долгосрочной перспективе и не нуждаться в экстренных методах снижения давления.