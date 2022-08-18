Почему опасно удалять папилломы и родинки летом

Многие пациенты в весенне-летний период загораются идеей удалить различные доброкачественные новообразования на коже — папилломы, невусы, кератомы, дерматофибромы и другие. Однако специалисты этого делать не рекомендуют. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила врач-дерматовенеролог высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова.