Почему опасно удалять папилломы и родинки летом

Многие пациенты в весенне-летний период загораются идеей удалить различные доброкачественные новообразования на коже — папилломы, невусы, кератомы, дерматофибромы и другие. Однако специалисты этого делать не рекомендуют. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила врач-дерматовенеролог высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова.
— Процедуру по удалению доброкачественных новообразований на коже следует проводить в осенне-зимний период и в обязательном порядке после осмотра врачом-дерматологом с применением дерматоскопии, — пояснила врач.