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1 час назад

Врач Андреанова объяснила, почему опасно удалять папилломы и родинки летом

Вечерняя Москваиещё 1

Многие пациенты в весенне-летний период загораются идеей удалить различные доброкачественные новообразования на коже — папилломы, невусы, кератомы, дерматофибромы и другие. Однако специалисты этого делать не рекомендуют. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила врач-дерматовенеролог высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова.

Почему опасно удалять папилломы и родинки летом
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Процедуру по удалению доброкачественных новообразований на коже следует проводить в осенне-зимний период и в обязательном порядке после осмотра врачом-дерматологом с применением дерматоскопии, — пояснила врач.

По словам Андреановой, опасность удаления новобразований в летний период состоит в том, что в это время резко возрастает вероятность осложнений, таких как:
  • инфицирование ранки;
  • удлиняется период заживления, что способствует более частому образованию рубца (косметический дефект);
  • могут проявиться процессы нарушения пигментации: образования белых или темных пятен на месте удаленного элемента;
  • могут присоединиться процессы периферического появления новых элементов.
Болезни и лекарства,
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