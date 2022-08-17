Невролог назвала частые ОРВИ последствием постоянной боли

«Хроническая боль опасна возникновением, например, частых ОРВИ, депрессивных либо тревожных состояний. Также на её фоне может сформироваться дисбаланс нервной системы. А длительно существующий дистресс, в свою очередь, способствует развитию различных хронических заболеваний, к которым человек предрасположен генетически», — объяснила Бурень в разговоре с URA.RU.