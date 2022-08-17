Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+19° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Невролог Бурень назвала скрытые последствия хронических болей

Ura.Ru

Постоянно возникающая боль может стать причиной частых ОРВИ, нервных расстройств и развития хронических заболеваний. Об этом URA.RU рассказала невролог здравницы «Лаго-Наки» Елена Бурень.

Невролог назвала скрытые последствия хронических болей
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Хроническая боль опасна возникновением, например, частых ОРВИ, депрессивных либо тревожных состояний. Также на ее фоне может сформироваться дисбаланс нервной системы. А длительно существующий дистресс, в свою очередь, способствует развитию различных хронических заболеваний, к которым человек предрасположен генетически»,

— объяснила Елена Бурень.

По словам невролога, постоянная боль может развиваться у физически здоровых людей. «В каждом отдельном случае нужно устанавливать причину боли. Она может быть как нейрогенной, когда есть больной орган или произошло ущемление нерва и так далее, а может быть психогенной. То есть при этом человек соматически здоров. И психогенную боль уже должен курировать психотерапевт, либо психиатр», — подчеркнула Бурень.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители