Почему мы просыпаемся по утрам уставшими

Независимо от того, сколько длился ваш сон, на утро вы все равно можете чувствовать усталость. Почему так происходит "Рамблеру" помог разобраться врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев.
По словам эксперта, режим бодрствования и сна — очень тонкая система. Наш организм способен работать очень долго, однако именно сон дает максимальную возможность сконцентрироваться обменным процессам на восполнение энергетических молекул и обеспечить работоспособность сердцу и головному мозгу.
Первой причиной, по которой мы просыпаемся уставшими, выделил Прокофьев неправильное кровоснабжение во время сна. Так, если шейный отдел позвоночника занимал неправильное положение, происходит нарушение кровотока, и человек может проснуться с головокружением.
Вторая причина — гипоксия.
Еще один важный фактор, который выделил специалист, — фазы сна. Он отметил, что если у человека в ночное время суток происходят частые пробуждения, то он будет чувствовать себя разбитым. И, чтобы этого избежать, есть несколько важных правил. В первую очередь, перед глазами не должно быть часов, не должно быть шума, а также должен быть закрыт солнечный свет, заключил Прокофьев.