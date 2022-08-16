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49 минут назад

Гастроэнтеролог назвала неочевидные причины болей в животе

Москва24иещё 1

Врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Елена Морошкина рассказала, какими бывают боли в животе и на какие заболевания они могут указывать. Об этом сообщает "Газета.ру".

Гастроэнтеролог назвала неочевидные причины болей в животе
Фото: m24.rum24.ru

"Боли в животе могут говорить о неотложных состояниях, когда счет идет на минуты. Например, о кетоацидозе (развивается при сахарном диабете 1 или 2 типа, но может быть первым симптомом этих заболеваний), анафилактическом шоке или расслаивающейся аневризме аорты", – заявила эксперт.

По словам Морошкиной, перечисленные состояния сопровождаются режущими и жгучими болями в животе, которые могут развиться за часы или даже минуты.

Гастроэнтеролог добавила, что симптомы, характерные для острой патологии органов брюшной полости, но возникающие из-за заболеваний других органов и систем, называются псевдоабдоминальным синдромом.

Острые боли в животе могут указывать на тромбозы артерий, нижнедолевую пневмонию, почечную колику, острую задержку мочи, экссудативный или сухой плеврит, а также варикозное расширение вен малого таза у женщин или простатит у мужчин.

"Большинство из этих заболеваний могут переходить в хроническую форму, и тогда боли в животе могут стать ноющими, тянущими или давать чувство дискомфорта. Поэтому боли в животе всегда требуют обращения к врачу", – пояснила Морошкина.

Гастроэнтеролог порекомендовала обращаться к хирургу при острых болях в животе, при хронических – к терапевту или гастроэнтерологу.

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