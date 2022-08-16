"Тихие" симптомы рака желудка, которые все игнорируют

Эффективность лечения онкологии напрямую связана с моментом обнаружения заболевания. И рак желудка исключением не является. В данный момент ключевая проблема состоит в том, что многие пациенты обращаются к врачу лишь на третьей стадии, потому что до этого им удается игнорировать симптомы.

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В начале болезни рак желудка чаще всего сигнализирует о себе "тихими" симптомами, которым многие не придают значения. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

В августе 2022 года эксперты Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании раскрыли симптомы, на которые жаловались пациенты с раком желудка еще до того, как узнали о своем диагнозе. Среди них врачи выделили три самых, на первый взгляд, безобидных симптома.

Быстрое чувство насыщения

Пациенты сообщали, что внезапно они стали насыщаться порциями, которые раньше были для них слишком маленькими. Многие игнорировали этот симптом, рассчитывая, что такое поведение организма поможет сбросить вес.

Потеря аппетита

Некоторые люди вообще перестали испытывать интерес к еде. Помимо этого, многие начали испытывать отвращение к мясу, хотя ранее являлись активными мясоедами.

Налет на языке

Серый налет на языке, который делал слизистую глянцевой и гладкой, также указывает на развитие рака желудка.

Что еще

Помимо вышеупомянутых "тихих" симптомов врачи выявили следующие признаки болезни, которые люди нередко оставляют без внимания: