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51 минуту назад

Диетолог Михаил Гинзбург: Крепкий алкоголь быстрее вызывает зависимость

Моя Москва.онлайн

Михаил Гинзбург, врач-диетолог, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, в рамках беседы с ТАСС рассказал о том, что частое употребление крепкого алкоголя провоцирует ускоренное развитие алкоголизма, так как организм адаптируется и уже не воспринимает другие виды спиртных напитков.

Диетолог: Крепкий алкоголь быстрее вызывает зависимость
Фото: Моя Москва онлайнМоя Москва онлайн

«Потребление крепкого алкоголя быстрее приводит к алкоголизму. Дело в том, что человек адаптирован к крепкому алкоголю и уже не воспринимает другие его виды. И вот в этом состоянии алкоголизма он становится более социально опасным. Для поддержания необходимой дозы ему нужны крепкие напитки, от которых он пьянеет сильнее и тяжелее». — Михаил Гинзбург, врач-диетолог, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии.

По словам специалиста, крепкий алкоголь более жёстко воздействует на головной мозг, а также нервную и сердечно-сосудистую системы организма.

Болезни и лекарства,Михаил Гинзбург,
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