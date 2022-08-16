Диетолог: Крепкий алкоголь быстрее вызывает зависимость

Михаил Гинзбург, врач-диетолог, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, в рамках беседы с ТАСС рассказал о том, что частое употребление крепкого алкоголя провоцирует ускоренное развитие алкоголизма, так как организм адаптируется и уже не воспринимает другие виды спиртных напитков.
«Потребление крепкого алкоголя быстрее приводит к алкоголизму. Дело в том, что человек адаптирован к крепкому алкоголю и уже не воспринимает другие его виды. И вот в этом состоянии алкоголизма он становится более социально опасным. Для поддержания необходимой дозы ему нужны крепкие напитки, от которых он пьянеет сильнее и тяжелее». — Михаил Гинзбург, врач-диетолог, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии.
По словам специалиста, крепкий алкоголь более жёстко воздействует на головной мозг, а также нервную и сердечно-сосудистую системы организма.