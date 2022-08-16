Диетолог: Крепкий алкоголь быстрее вызывает зависимость

«Потребление крепкого алкоголя быстрее приводит к алкоголизму. Дело в том, что человек адаптирован к крепкому алкоголю и уже не воспринимает другие его виды. И вот в этом состоянии алкоголизма он становится более социально опасным. Для поддержания необходимой дозы ему нужны крепкие напитки, от которых он пьянеет сильнее и тяжелее». — Михаил Гинзбург, врач-диетолог, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии.