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1 час назад

Врач Каландия рассказал россиянам об опасных причинах белого налета на языке

Vse42.ru

Врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт Шота Каландия объяснил россиянам, что белый налет на языке может указывать на наличие заболеваний ЖКТ и грибковых инфекций.

Врач рассказал россиянам об опасных причинах налета на языке
Фото: Vse24Vse24

Как рассказал журналистам медик, такое состояние может возникать из-за плохой гигиены полости рта, при которой происходит накопление между сосочками языка микроорганизмов, мертвых клеток и частиц еды, а также из-за неправильного рациона, где в избытке присутствуют насыщенные жирные кислоты и холестерин. Это приводит к риску дисбаланса микрофлоры и распространению грибковых инфекций, передает издание "Известия".

– Появление белого налета на языке является одним из немногочисленных симптомов развития кандидоза полости рта. Кандидоз (молочница) – грибковое заболевание, для которого характерно активное размножение бактерий на слизистых оболочках полости рта, – цитирует СМИ врача.

Каландия подчеркнул, что белый налет на языке является симптомом какого-либо недуга, но не самой болезнью. Например, он может указывать на развитие таких заболеваний органов пищеварения, как гастрит, язвенная болезнь, панкреатит и некоторые инфекционные заболевания ЖКТ. Также в этот список попали гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, при которой содержимое желудка регулярно забрасывается в пищевод, болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей.

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