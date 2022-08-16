Врач рассказал россиянам об опасных причинах налета на языке

Врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт Шота Каландия объяснил россиянам, что белый налет на языке может указывать на наличие заболеваний ЖКТ и грибковых инфекций.

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Как рассказал журналистам медик, такое состояние может возникать из-за плохой гигиены полости рта, при которой происходит накопление между сосочками языка микроорганизмов, мертвых клеток и частиц еды, а также из-за неправильного рациона, где в избытке присутствуют насыщенные жирные кислоты и холестерин. Это приводит к риску дисбаланса микрофлоры и распространению грибковых инфекций, передает издание "Известия".

– Появление белого налета на языке является одним из немногочисленных симптомов развития кандидоза полости рта. Кандидоз (молочница) – грибковое заболевание, для которого характерно активное размножение бактерий на слизистых оболочках полости рта, – цитирует СМИ врача.