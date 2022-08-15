Красные точки на теле: что это и почему они появляются

Гемангиомы могут косвенно указывать на проблемы с ЖКТ, с печенью, поэтому это такой маркер, к которому нужно обязательно прислушиваться. Удаляются они с помощью лазера и при помощи других методов. Но их удаление несет только косметологический характер. Все также зависит от размера, от того, есть рост или нет.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"