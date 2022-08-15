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1 час назад

Красные точки на теле: что это и почему они появляются

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Периодически люди могут заметь на теле внезапно появившиеся красные точки, похожие на родинки. Что это такое, почему они появляются и как их лечить? "Рамблер" спросил врача общей практики Дениса Прокофьева.

Красные точки на теле: что это и почему они появляются
Фото: Adobe StockAdobe Stock

В медицине то, что мы называем красными точками, - это гемангиома, доброкачественное сосудистое образование. По словам медика, они бывают разных размеров и типов.

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Кожа рассматривается как орган, имеющая свое кровоснабжение и свою иннервацию. На коже есть много элементов, которые могут быть как врожденными, так и приобретенными. Никакой опасности они не представляют, но важно обращаться с этим к дерматологу.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Однако гемангиомы могут быть симптомом различных проблем со здоровьем, поэтому важно обращать внимание на их появление: как часто они появляются, какой у красных точек размер, увеличиваются они в размере или нет.

Гемангиомы могут косвенно указывать на проблемы с ЖКТ, с печенью, поэтому это такой маркер, к которому нужно обязательно прислушиваться. Удаляются они с помощью лазера и при помощи других методов. Но их удаление несет только косметологический характер. Все также зависит от размера, от того, есть рост или нет.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Таким образом, как объяснил врач, лечение заключается лишь в удалении гемангиом. Возможны различные варианты, среди которых:

  • лазеродеструкция,
  • электрокоагуляция,
  • радионож,
  • хирургическое иссечение и др.

Также не забывайте о важности посещения врача-дерматолога и регулярного обследования организма.

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