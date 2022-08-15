Красные точки на теле: что это и почему они появляются

Периодически люди могут заметь на теле внезапно появившиеся красные точки, похожие на родинки. Что это такое, почему они появляются и как их лечить? "Рамблер" спросил врача общей практики Дениса Прокофьева.
В медицине то, что мы называем красными точками, - это гемангиома, доброкачественное сосудистое образование. По словам медика, они бывают разных размеров и типов.
Однако гемангиомы могут быть симптомом различных проблем со здоровьем, поэтому важно обращать внимание на их появление: как часто они появляются, какой у красных точек размер, увеличиваются они в размере или нет.
Таким образом, как объяснил врач, лечение заключается лишь в удалении гемангиом. Возможны различные варианты, среди которых:
Также не забывайте о важности посещения врача-дерматолога и регулярного обследования организма.