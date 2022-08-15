Почему на руках выступают вены и что делать при варикозе рук

В некоторых случаях это повод обратиться в больницу.

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Многие считают, что увеличенные вены — это обязательно варикоз и болезнь. Это не всегда так. Например, истинного варикоза на руках практически не бывает. Рассказываем о причинах, которые могут спровоцировать такое состояние.

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Высокая нагрузка

Иван: Проступившие вены на предплечьях и кистях обычно связаны с их увеличением из-за постоянной силовой нагрузки на руки.

Например, если ваша профессиональная деятельность связана с работой руками. Обычно такие изменения временные — постепенно вены возвращаются к своим «стандартным» размерам.

Низкий вес

То есть чем худее человек, тем выше вероятность того, что вены будут проступать сквозь тонкую кожу. В таком случае переживать не стоит — скорее всего, с самими венами всё в порядке.

Возрастные изменения

Ирина: С возрастом в организме снижается количество природного коллагена и гиалурона, отвечающих за упругость кожи. Из-за этого вены тоже становятся более заметными.

Варикоз

Ирина: Всё серьёзнее, если причиной появления вен на руках становится варикоз. Это заболевание связано со снижением тонуса венозных стенок. Варикозное расширение вен может сопровождаться болевыми ощущениями, которые могут быть признаками других заболеваний: неврита, артроза, артрита. Поэтому не стоит откладывать визит к врачу для диагностики.

Варикозное расширение вен верхних конечностей встречается редко. Это обусловлено тем, что руки не испытывают чрезмерно больших перегрузок, а давление в них относительно низкое. Риск заболевания выше у людей с гормональными нарушениями, генетической предрасположенностью и тяжёлой физической работой.

Для лечения варикоза используют методы, предполагающие минимальное вмешательство: лазерную терапию, флебэктомию, склеротерапию и физиотерапевтические процедуры.

Можно ли заниматься фитнесом при варикозе и как это делать, рассказали в предыдущей статье — читайте по ссылке ниже.

Врождённые заболевания

Иван: Очень небольшое количество увеличенных вен имеют опасную природу. Такие обычно связаны с врождёнными нарушениями строения сосудистой сети рук и не появляются сами по себе. Исходя из этого, со здоровыми венами делать ничего не нужно. Только если вас сильно раздражает их виды с эстетической точки зрения — можно обратиться к флебологу, и он предложит варианты коррекции.

Как понять, что нужно проверить вены у врача

Если вам визуально не нравятся проступившие на руках вены — сходите к флебологу. Он развеет все сомнения после обычного осмотра. Скорее всего, не понадобятся специальные обследования. В таких случаях крайне редко назначают УЗИ рук.