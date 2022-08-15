Какие прививки лучше сделать перед сезоном простуд

С приходом осени в стране традиционно наблюдается всплеск заболеваемости самыми разными заболеваниями — от ОРВИ до коронавирусной инфекции. «Вечерка» узнала, какие прививки лучше всего сделать перед наступающим сезоном, чтобы обезопасить себя и своего ребенка.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Врач-терапевт Галина Маханькова рассказала «Вечерней Москве», что в этом году осенний подъем заболеваемости может быть осложнен тем, что вирусы и бактерии стремительно мутируют, поэтому человек может подхватить сразу несколько из них с небольшой периодичностью.

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Более того, к сентябрю, как правило, большинство россиян возвращается из отпусков и привозит из других стран болячки. Также в связи с ухудшением погодных условий у многих граждан обостряются хронические заболевания — например, астма и бронхит.

— Паниковать не стоит. При наличии всех необходимых прививок можно избежать тяжелого течения заболеваний и самое главное — опасных последствий после перенесенной болезни. А некоторые вирусы и вовсе могут вас не коснуться, если правильно следить за гигиеной и избегать переохлаждения, — пояснила Маханькова.

В первую очередь, стоит сделать прививку от гриппа. Это самый эффективный метод борьбы с ним, так как вакцинация поможет избежать заражения его основными штаммами, а также предотвратит риск серьезных осложнений после него — например, пневмонии или даже заболеваний нервной системы.

— Прививку важно делать каждый год перед началом осени. В основной группе риска — пожилые люди, маленькие дети и будущие мамы. Им важно позаботиться об этом в первую очередь. В школах ежегодно проводят такие вакцинации, поэтому не стоит отказываться от них, — добавил врач.

По ее словам, детям гораздо проще подцепить вирус и принести его домой, так как они ежедневно контактируют с другими в детских садах и учебных заведениях. Для ребенка грипп может привести к осложнениям со стороны ЛОР-органов (воспалений уха, горла, носа).

Также важно сделать прививку от пневмококка, который может привести к тяжелой пневмонии.

Из-за высокого распространения осенью инфекций, которые сильно воздействуют на дыхательные пути, эта мера может предотвратить тяжелое течение как гриппа, так и коронавирусной инфекции.

— Эта прививка обязательна для детей младшего возраста и рекомендована тем, кто уже имеет хронические заболевания. Главная опасность пневмококка в том, что он устойчив ко многим антибиотикам, поэтому вылечить его достаточно сложно, — рассказала Галина Маханькова.

Однако главной осенней угрозой специалист считает COVID-19. Врач-терапевт уверен, что новый штамм может провоцировать у людей еще более серьезные проблемы с легкими и, возможно, выявить его будет не так-то просто.

— Вирус эволюционирует, поэтому лучше всего сделать прививку от него или ревакцинироваться. Препараты для вакцинации абсолютно безопасны для детей и людей старшего возраста, поэтому лучше сделать прививку всей семьей для коллективного иммунитета, — поясняет специалист.

Препараты от вирусов

Медики отмечают, что для того, чтобы обезопасить себя от различных сезонных инфекций, важно подобрать подходящий для прививки препарат.

Против гриппа

Ультрикс. Вакцина, которая подойдет как взрослым, так и детям (от шести месяцев). Она вводится одной инъекцией.Флю-м. Вакцина для пациентов в возрасте от 18 лет. Не рекомендована тем, у кого есть аллергия на куриный белок.

Против пневмококка

Превенар. Препарат рекомендован детям до двух лет и не вызывает серьезных осложнений. Синфлорикс. Отличается тем, что его нужно вводить в несколько этапов в зависимости от возраста пациента.

Против COVID-19