Россиянам напомнили о мерах профилактики туберкулеза

На начальных стадиях при своевременном выявлении и грамотной терапии туберкулез излечим, напомнил врач-терапевт, пульмонолог «СМ-Клиники» Вячеслав Светлаков. В беседе с «Лентой.ру» он призвал россиян ежегодно делать флюорографию и рассказал о других мерах профилактики и лечения опасного инфекционного заболевания.

Фото: Лента.ру Лента.ру

По словам Светлакова, туберкулез передается быстро при частом контакте с инфицированным человеком. Обычно первые симптомы проявляются спустя несколько недель или месяцев после заражения. Наиболее подвержены ему люди со слабой иммунной системой, дети и пожилые граждане. У детей болезнь протекает в средней форме, при своевременном лечении исчезает полностью, отметил он.

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Лечение туберкулеза

При своевременном выявлении туберкулез отлично поддается лечению, продолжил пульмонолог.

Врачи проводят комплексную терапию, подобранную в зависимости от органа, пораженного инфекцией, состояния иммунной системы и стадии заболевания. Обычно она включает медикаментозную антибактериальную терапию (препараты различаются в зависимости от стадии и формы заболевания), симптоматическое лечение, направленное на восстановление пораженных внутренних органов и их нарушений, и физиотерапию. Последняя применяется с целью улучшения питания тканей и стимуляции их восстановления. В рамках данного метода лечения проводятся следующие процедуры: ингаляции, ароматерапия, магнитотерапия и другие

Вячеслав Светлаков – врач-терапевт, пульмонолог «СМ-Клиники»

В некоторых случаях проводится хирургическое лечение, однако полное выздоровление не гарантирует повторного заражения в будущем, добавил Светлаков. Кроме того, по его словам, в больницах пациентов с туберкулезом изолируют в отдельные палаты, однако, если человек лечится дома, ему стоит прикрывать рот платком при чихании и кашле и нельзя принимать гостей до тех пор, пока врачи не убедятся, что период активной инфекции прошел.

Профилактика туберкулеза

Для того, чтобы защитить себя от заражения туберкулезом медик призвал придерживаться следующих рекомендаций:

посещать регулярные профилактические осмотры, в том числе ежегодно проходить флюорографическое обследование

нейтрализовать инфекцию, не заразившись ею, можно с помощью вакцинации (прививка БЦЖ)

поддерживать иммунную систему: соблюдать режим сна и отдыха, избегать переутомления и стрессов, заниматься умеренными физическими нагрузками, сбалансированно питаться

исключить курение и употребление алкоголя

обеспечить благоприятную среду обитания (комфортную температуру воздуха и оптимальный уровень влажности)

соблюдать личную гигиену.