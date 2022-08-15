Как быстро протрезветь — 5 лучших способов и советов врача

Помочь может даже небольшая тренировка, но нужно быть осторожными.

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Медикаменты

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Если вы только выпили, вам помогут препараты-адсорбенты, которые выводят алкоголь из организма, предотвращают его всасывание и, соответственно, ускоряют протрезвление. Также их можно принять заранее — до того, как вы начали пить — это сразу замедлит опьянение. О том, какие продукты обладают похожим эффектом, читайте в статье по ссылке.

Вода

Алкоголь и продукты его метаболизма активно выводятся через детокс-систему, в частности с помощью почек. Именно поэтому важно употреблять достаточное количество воды, чтобы быстрее «промыть» организм. Специалисты рекомендуют выпивать 30-40 мл воды на 1 кг веса небольшими порциями (по 150 мл) раз в 15-20 минут.

Арбуз

Пожалуй, самый летний способ. Трезветь быстрее помогает обыкновенный арбуз: он стимулирует процесс, который называется в медицине форсированным диурезом. Вы начинаете чаще ходить в туалет за счёт поступления в организм большого количества жидкости. А во время застолья важно не допустить обезвоживание.

К тому же в соке арбуза достаточно много глюкозы, которую добавляют в капельницы при детоксикации.

Капельница

Если вы выпили действительно много и подручные средства не помогают, верный способ протрезветь — обратиться к врачу. Внутривенное введение специальных лекарств вернёт вам ясность сознания. Такой способ используют в случаях сильной алкогольной интоксикации или когда протрезветь нужно максимально быстро.

Крайне не рекомендуется ставить капельницы самостоятельно. Делать это можно только по назначению врача.

Физические нагрузки

Занятия спортом, возможно, помогут почувствовать себя лучше. Достаточно небольшой, но интенсивной тренировки, чтобы пульс ускорился в два раза. Это вызовет обильное потоотделение и ускорит процесс отрезвления.

При этом перегружать себя не стоит: достаточно 15 минут интенсивного кардио, чтобы добиться нужного результата. Также нужно быть крайне осторожными и прислушиваться к своему организму: если алкогольное отравление сильное, физические нагрузки могут навредить. Будьте осторожны!