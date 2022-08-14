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1 час назад

Невролог назвала два типа юмора, связанных с угасанием мозга и деменцией

Вечерняя Москва

Особенности чувства юмора человека могут свидетельствовать о наличии признаков слабоумия. Об этом сообщила врач-невролог Александра Алехина.

Названы два типа юмора, связанных с угасанием мозга
Фото: PixabayPixabay

— Люди с деменцией чаще наслаждаются сатирическими и абсурдистскими комедиями, чем пациенты без деменции. Они пришли к выводу, что юмор может быть чувствительным исследованием социальных когнитивных нарушений при деменции с диагностическими, биомаркерными и социальными последствиями, — сказала специалист.

При этом абсурдистское чувство юмора было характерно для некоторых больных деменцией, но не было общим для всех. Так, «измененные» реакции чаще встречались при лобно-височной деменции и семантической деменции, уточнила врач.

Это, по ее данным, объясняется тем, что недуг разрушает мозг. Среди других симптомов деменции можно назвать потерю памяти, непонимание времени и места, трудности с концентрацией, а также попытки подобрать нужное слово, передает «МедикФорум».

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