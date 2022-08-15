Врач связал проблемы с памятью с высоким уровнем холестерина

Иностранный медик Иоаннис Лиакас назвал несколько неочевидных признаков высокого уровня холестерина.
Как отметил эксперт, повышенный холестерин довольно сложно выявить, так как при данном состоянии отсутствуют ярко выраженные симптомы. Среди неочевидных признаков наличия высокого уровня холестерина медик назвал раздражительность и чувство усталости у человека, а также проблемы с запоминанием, передает издание Inforeactor.ru со ссылкой на зарубежный источник Daily Express.
– Если у него есть проблемы с памятью, перепады настроения, общая вялость, связанные с сахарным диабетом, и расстройства из-за уровня сахара в крови, то, скорее всего, у него также возможен высокий уровень холестерина, – передает СМИ слова врача.
Лиакас добавил, что для снижения уровня холестерина следует ограничить количество потребляемых насыщенных жиров, которые содержатся в молочных продуктах и в красном мясе.
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что доктор Лаура Падри связала появление желтоватых новообразований на теле с высоким холестерином.