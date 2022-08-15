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1 час назад

Зарубежный врач Лиакас связал проблемы с памятью с высоким уровнем холестерина

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Иностранный медик Иоаннис Лиакас назвал несколько неочевидных признаков высокого уровня холестерина.

Врач связал проблемы с памятью с высоким уровнем холестерина
Фото: vse24vse24

Как отметил эксперт, повышенный холестерин довольно сложно выявить, так как при данном состоянии отсутствуют ярко выраженные симптомы. Среди неочевидных признаков наличия высокого уровня холестерина медик назвал раздражительность и чувство усталости у человека, а также проблемы с запоминанием, передает издание Inforeactor.ru со ссылкой на зарубежный источник Daily Express.

– Если у него есть проблемы с памятью, перепады настроения, общая вялость, связанные с сахарным диабетом, и расстройства из-за уровня сахара в крови, то, скорее всего, у него также возможен высокий уровень холестерина, – передает СМИ слова врача.

Лиакас добавил, что для снижения уровня холестерина следует ограничить количество потребляемых насыщенных жиров, которые содержатся в молочных продуктах и в красном мясе.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что доктор Лаура Падри связала появление желтоватых новообразований на теле с высоким холестерином.

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