Назван указывающий на проблемы со здоровьем цвет губ

Определенный цвет губ может указывать на проблемы со здоровьем. Синюшный оттенок иногда свидетельствует о кислородном голодании и проблемах с сердечно-сосудистой системой. Подобные признаки в разговоре с «Газетой.Ru» назвала врач-терапевт Людмила Лапа.

По словам эксперта, при наличии синюшного цвета губ необходимо обратиться за медицинской помощью.

«Синяя кайма вокруг губ свидетельствует о проблемах с кровообращением по малому кругу, которые возможны при сердечной недостаточности, желтизна губ у некурящих людей часто указывает на проблемы с печенью»,

— объяснила Лапа.