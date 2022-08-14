Назван указывающий на проблемы со здоровьем цвет губ

Определенный цвет губ может указывать на проблемы со здоровьем. Синюшный оттенок иногда свидетельствует о кислородном голодании и проблемах с сердечно-сосудистой системой. Подобные признаки в разговоре с «Газетой.Ru» назвала врач-терапевт Людмила Лапа.
По словам эксперта, при наличии синюшного цвета губ необходимо обратиться за медицинской помощью.
«Синяя кайма вокруг губ свидетельствует о проблемах с кровообращением по малому кругу, которые возможны при сердечной недостаточности, желтизна губ у некурящих людей часто указывает на проблемы с печенью»,
— объяснила Лапа.
Что касается бледных губ, то они свидетельствуют о нехватке железа. Ярко-красный оттенок считается признаком аллергической реакции, при которой проявляется отек. Подобный оттенок также может свидетельствовать о повышенной температуре тела.