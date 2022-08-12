Врач дала рекомендации при аллергической реакции на солнце

«Аллергия в виде сыпи, покраснения, зуда и боли на коже могла возникнуть не на ультрафиолет как таковой, а на вещество, которое он изменил. Смойте с себя все кремы, духи, косметику, идите в душ. Нанесите успокаивающее средство, например, гель из алоэ вера»,