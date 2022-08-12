Наступил на стекло: что делать, правила первой помощи

Правильная первая помощь защитит от серьёзных последствий.

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Что делать, если во время тренировки наступили на стекло? Как оказать себе первую помощь? Рассказываем вместе с врачом.

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Даже если вы тщательно выбираете место для занятий, всегда остаётся риск неприятных сюрпризов. В общественных местах — будь то парк или спортивная площадка — может попадаться мусор, в том числе опасный. Например, осколки стекла, острые палки, а иногда даже гвозди. В таком случае важно не переживать и действовать спокойно. Объясняем, что и как нужно делать.

Сначала окажите себе первую помощь, а после обязательно обратитесь в травмпункт,

— отметила Ирина Юзуп, к. м. н., врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf.

В первую очередь нужно постараться извлечь осколок из раны. Далее её нужно промыть и обеззаразить. Если под рукой нет перекиси водорода, подойдёт и обычная вода. Главное — она должна быть чистой! Для обеззараживания пореза можно использовать антибактериальные салфетки и гели. Ни в коем случае не следует лить средство в рану — достаточно обработать её края.

Если идёт кровь

Место повреждения нужно тщательно осмотреть, оценить «масштаб бедствия». Если есть кровотечение, его необходимо остановить. Для этого травмированную конечность приподнимают вверх.

Чтобы остановить более сильное кровотечение, нужно аккуратно надавить на рану, приложив сверху чистую салфетку. Когда кровотечение остановится, наложить плотно прилегающую стерильную повязку.

Если остановить кровотечение не получается, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Если стекло застряло в ноге

Если вы не смогли достать стекло, оно проникло глубоко, появилось чувство онемения в месте повреждения — сразу же обратитесь в травмпункт.

В таком случае не пытайтесь достать осколки самостоятельно. Тем более нельзя ковырять, тереть рану или пытаться разрезать её. Так вы только загоните стекло глубже в порез.

Важно! Травма кожи, даже если это небольшая царапина, может стать причиной заражения опасным заболеванием — столбняком. Если вы не делали прививку от столбняка в последние 10 лет, необходимо сразу обратиться в больницу, чтобы ввести противостолбнячную сыворотку.