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1 час назад

Врач назвал лекарства, которые «убивают» поджелудочную железу

Letidor.ru

Поджелудочная железа играет колоссальную роль в организме человека, орган отвечает за обменные и пищеварительные процессы в организме, при малейших сбоях в ее работе сразу ухудшается самочувствие человека. Какие препараты наносят поджелудочной непоправимый вред, читайте в нашей новости.

Врач назвал лекарства, которые «убивают» поджелудочную железу
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Основными факторами сбоя в работе поджелудочной железы являются не только курение и алкоголь, но и некоторые препараты, рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов.

Для поджелудочной опасны антибиотик тетрациклин, некоторые жаропонижающие, антибиотики, метронидазол, нифурунтаин, который используется для кишечных инфекций в основном, женские половые гормоны эстрогены, которые используются с противозачаточной целью.

— Сергей Вялов, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук.

Проблемы с поджелудочной железой могут также вызывать противовирусные и мочегонные препараты, сообщает News.ru.

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