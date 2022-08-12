Врач назвал лекарства, которые «убивают» поджелудочную железу

Поджелудочная железа играет колоссальную роль в организме человека, орган отвечает за обменные и пищеварительные процессы в организме, при малейших сбоях в ее работе сразу ухудшается самочувствие человека. Какие препараты наносят поджелудочной непоправимый вред, читайте в нашей новости.

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

Основными факторами сбоя в работе поджелудочной железы являются не только курение и алкоголь, но и некоторые препараты, рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов.

Для поджелудочной опасны антибиотик тетрациклин, некоторые жаропонижающие, антибиотики, метронидазол, нифурунтаин, который используется для кишечных инфекций в основном, женские половые гормоны эстрогены, которые используются с противозачаточной целью.

— Сергей Вялов, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук.